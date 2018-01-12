Мобильные телефоны не виноваты в проблемах с шеей

Многие связывают проблемы со здоровьем с использованием компьютеров и смартфонов. Однако ученые из Бразилии выяснили: люди, страдавшие от боли в шее, использовали мобильные телефоны не чаще, чем те, у кого не было боли в шее, сообщает The Deccan Chronicle.По словам исследователей, боли в спине и шее возникают имеют ряд разных причин. Их не может вызывать только один фактор. Эксперты говорят, что пользоваться смартфоном не опаснее, чем читать книгу. Специалисты добавляют: бороться с болью в спине можно с помощью релаксации и активности.По данным другого исследования, проведенного в Оксфордском университете, компьютеры, телефоны и планшеты могут быть полезны для подростков. Слишком много времени перед экраном проводить не стоит, но существует оптимальная продолжительность использования таких устройств. Пока ребенок не переходит границы, уровень его благополучия повышается.