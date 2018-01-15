Как отказаться от сладкого: 6 простых советов

Для того, чтобы уменьшить количество сладкого, необходимо придерживаться всего лишь 6 простых советов.Известный фитнес-тренер Ханна Яковенко рассказала, как эффективно избавить себя от «сахарной» зависимости.Полностью от сладкого отказываться не нужно, но сладкое нужно употреблять в ограниченном количестве. Норма сладкого в день 20% от всех углеводов. Если Ваша норма 250 г углеводов, то 200 г — это медленные углеводы, а 50 г — быстрые, т.е. сладкое. И это примерно 75 г изюма или 2 ложки меда.1. Важно, чтобы питание было по режиму, полноценным и сбалансированным, с достаточным количеством белков, жиров и углеводов. Тогда чувство голода и желание съесть что-то сладкое будут проявляться значительно реже.2. Если очень хочется сладкого, съешьте банан или любой другой фрукт! Так как сладкое вызывает зависимость и есть сладкое — это привычка. Поначалу будет сложно заменить конфету яблоком, но если у вас это получится, то через пару недель-месяцев конфет Вам больше не захочется!3. Измените свои мысли, осознайте, что за свои деньги вы покупаете целлюлит на «одном месте», а могли бы эти деньги потратить на что-то полезное, например, на процедуры в салоне красоты или на развлечения, например, прогулка на лошадях на выходных, вместо 10 шоколадок, или на новую фотосессию, вместо 20 шоколадок.4. Выкладывайтесь на тренировках на 100% и вам будет очень жалко испортить свой труд и съесть конфету. А также тренировки нормализуют обменные процессы и гормональный фон.5. Высыпайтесь! Недостаток сна нарушает обменные процессы и гормональный фон и поэтому аппетит и тяга к сладкому могут повышаться.6. Если у вас есть любимое занятие, увлечение, которое делает вас счастливее, то организм будет получать достаточное количество эндорфинов — гормонов счастья, и не будет требовать сладкое, чтобы повысить этот гормон, поэтому будьте счастливы и почаще улыбайтесь.