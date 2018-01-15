Названы основные причины появления целлюлита

Актуальная проблема для большинства женщин.В наше время, по мнению опытных косметологов и диетологов, около 90% женщин страдают от «апельсиновой корки» в самых соблазнительных частях своего тела – живот, ягодицы.Позже целлюлит, который не поражает 10% счастливых женщин, будет заметен у сладкоежек и на ногах, и на руках, и даже на лице. Чтобы предупредить этого злейшего врага женской красоты и счастья, необходимо знать основные причины целлюлита. Рассмотрим их подробнее.Неправильное питание. Целлюлит в разрезе представляет собой подкожную жировую клетчатку, которая увеличивает свои размеры за счет избытка сложных и простых углеводов и нерасщепленных жиров. Поэтому отчаянные и неисправимые поклонники кондитерских шедевров, ароматной выпечки, хлебобулочных изделий и, конечно же, острых, жареных, жирных блюд, копченых деликатесов, получая мгновенное удовольствие от еды, годами страдают от портящей вид и настроение «апельсиновой корки».Удалить этот изъян поможет сбалансированное питание: любой прием пищи должен состоять на 60% из свежих фруктов, ягод (глюкоза, а не сахар!) и овощей (простые углеводы), а также каш (сложные углеводы), на 20% – из укрепляющих мышцы и опорно-двигательный аппарат белковых продуктов растительного (орехи, семечки, бобы) и животного происхождения (мясо, рыба, птица, молочные продукты) и лишь на 10% – из жиров. Кстати, в данном случае при приготовлении желательно отказаться от приправ, в первую очередь – от соли, которая задерживает жидкость в организме, провоцируя отечность, нарушая кровообращение, нарушая водно-солевой обмен, что способствует образованию тромбов.Гормональный дисбаланс. Врачи отмечают случаи, когда пациент, ведущий здоровый образ жизни (включая правильное сбалансированное питание), страдает от целлюлита. Дело в том, что обмен веществ человека регулируют вырабатываемые его организмом гормоны – соответственно, при избытке или недостатке того или иного гормона происходит нарушение обмена веществ, а также кровообращение в сосудах жировой ткани, венозная и кислородная недостаточность и пр. В случае подобных симптомов необходимо обратиться к лечащему врачу.Малоподвижный образ жизни. Гиподинамия, то есть сидячая работа, пассивный отдых и малоподвижный образ жизни не позволяют максимально расходовать энергию, получаемую при расщеплении пищи. Поэтому избыточная энергия трансформируется в жировые отложения. Чтобы предотвратить целлюлит, закупорку жиром кровеносных сосудов, тромбофлебит, необходимо организовывать умеренные и регулярные физические нагрузки: подвижные танцы, фитнес, различные виды спорта, в том числе бег и плавание, работа на приусадебном участке и пр.Стрессовые ситуации. Большинство людей, страдающих от ожирения, признаются, что в бешеном ритме жизни, в погоне за успехом, бесконечной рутине проблем и хлопот единственной радостью для них становится еда, которая помогает преодолеть любое нервно-психическое расстройство и депрессию. Хотя сегодня можно найти множество способов для релаксации: танцы, отдых на природе, массаж и т.д., что позволит восстановить сон и идеальный вес.Наследственный фактор. Полнота действительно имеет генетическую предрасположенность. Поэтому, если родители страдали от избыточной массы тела, детям следует стараться максимально предотвратить данную патологию с помощью правильного рациона питания, щадящих диет, разгрузочных дней, занятий спортом и т.д.Вредные привычки. Поскольку никотин нарушает кровообращение и разрушает витамин С, табачную зависимость можно назвать одной из причин целлюлита и преждевременного старения. Активное курение способствует образованию свободных радикалов, которые в избытке формируют опухоли, с чем борется кофеин. Однако злоупотреблении е кофе и чаем препятствует усвоению железа – данный микроэлемент отвечает за уровень кислорода в крови.Таким образом, только устранив причины целлюлита, можно победить этого злейшего врага естественной красоты и здоровья.