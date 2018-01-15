Сладости, которые не навредят здоровью

Сладости приносят не только радость, но и вред организму человека. В первую очередь могут пострадать зубы. Достаточно постоянно радовать себя карамельными или шоколадными конфетами и кариес не заставит долго себя ждать.Тем не менее, от сладостей отказываться не стоит, особенно когда очень хочется. Чтобы при этом не вредить организму, можно употреблять полезные сладости. Рассмотрим, какие именно сладости являются полезными.Это самая полезная сладость. Мёд содержит витамины В1, В2, В3, В4, В5, В6, С, фруктозу, глюкозу, кальций, магний, железо, натрий, серу и другие. Взрослый человек должен съедать в день не больше 2-ух столовых ложки мёда.Основой мармелада служат желатин, пектин и патока. Что касается желатина, то он способен принести пользу мышцам, волосам, кожи и кровеносным сосудам. Пектин выводит шлаки, снижает холестерин в крови и чистит кишечник.Зефир также полезен для мышц. Помимо этого, он укрепляет иммунитет и поддерживает ногти, волосы, сосуды. Наибольшей эффективности от зефира можно добиться с 16:00-18:00. В течение этого времени понижен уровень глюкозы в организме.Халва отличается своей калорийностью. Также она содержит много растительных масел, клетчатки, минеральных веществ и белка. Халва способна омолодить организм и даже улучшить пищеварение.Такие сладости точно не принесут особый вред организму и улучшат настроение. Только даже самый полезный «сахар» должен быть в меру. В противном случае вместо пользы можно легко заработать кучу неприятных проблем.