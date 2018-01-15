Секреты здорового веса: индекс массы тела

Большинство людей, которые решили сесть на диету, делают это главным образом по эстетическим соображениям, другие рассчитывают сесть на диету, действительно необходимую в целях защиты здоровья.Важно регулярно проверять свой вес. Вес тела каждого отдельного человека связан с ростом, количеством жидкости, сохранением и накоплением энергии.Вес тела также зависит от ряда факторов, таких как возраст, гормональные сбои, болезни и инфекции, беременность, метаболические и психо-социальный дискомфорт, питание, малоподвижный образ жизни, и т.д.Важно знать такой показатель как ИМТ (индекс масы тела), чтобы знать свой здоровый вес.ИМТ рассчитывается чтобы определить, имеет ли человек нормальный вес, избыточный вес или страдает ожирением. Лишний вес может привести к риску заболевания.ИМТ определяется в зависимости от роста: вес (в кг) / рост в квадрате (в метрах).Например, человек, который весит 70 кг и имеет рост 1,70 м будет иметь ИМТ, равный 24,22, что получается из следующих расчетов: 70 / (1,7 х 1,7).