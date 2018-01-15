Эксперты раскрыли, кому вредно вставать по утрам

Существует мнение: люди, которые поздно встают - лентяи. Из-за этого многие стремятся приучать себя к раннему утреннему пробуждению, даже если им комфортнее просыпаться гораздо позднее.Такие попытки менять свой «внутренний хронотип» могут иметь печальные последствия, утверждают ученые.Изучающие хронобиологию и сон специалисты Оксфордского университета под руководством доктора Катарины Вульфф пришли к заключению о том, что если человек в силу индивидуальных особенностей является «совой», он никогда не станет полноценным «жаворонком», несмотря на все попытки.Оказывается, даже встав с постели утром, «сова» внутри себя все равно будет спать. По словам Катарины Вульфф, если «совы» рано встают, их организм продолжает вырабатывать мелатонин, и проводит начало рабочего дня в состоянии полудремы. У таких людей при этом снижается настроение, а также уровень удовлетворенности жизнью, что может приводить к развитию депрессий.«Вырывать людей из естественных для них суточных ритмов может быть очень вредно. Насильственное переключение организма на дневной режим может иметь немало отрицательных физиологических последствий, — например, изменение чувствительности к инсулину и глюкозе, что вызовет набор веса», - отметила доктор Вульфф.Оксфордские ученые констатировали, что хронотип человека, определяяющий его суточную активность, в основном связан с биологией. До 47% хронотипа наследуется от родителей.Жизнь в соответствии с естественным графиком, данным от природы, не только позволяет чувствовать себя лучше. У людей в таких обстоятельствах повышается производительность труда, умственные способности находят более обширное применение, подчеркивают биологи