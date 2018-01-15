Что в холодильнике у диетолога: 14 продуктов

Полезные продукты — основа питания любого диетолога. Специалисты рассказали, что именно находится в холодильнике у американского нутрициолога и диетолога Синтии Сасс. А потом посмотрите, что лежит у вас на полках.Синтия Сасс: «Мой рацион в основном состоит из полезных продуктов. Как нутрициолог я знаю, насколько важно человеку следовать здоровому питанию. Поэтому в начале каждой недели стараюсь заполнять холодильник полезными продуктами — так у меня всегда есть под рукой нужные ингредиенты для любимых невредных блюд. В моём рационе нет глютена, молочных продуктов, сои, красного мяса, сильно обработанных углеводов и рафинированного сахара. Вот те продукты, без которых не проходит ни один мой день».Овощной бульон — универсальный продукт. В нём я тушу овощи, добавив к ним немного оливкового масла, и готовлю с ним супы и рагу. Самый простой рецепт супа — в кипящий бульон нарезать любимые овощи, картофель, чеснок, добавить специи. Всего через 20 минут вас будет ждать полноценное горячее блюдо.Песто добавляет пикантности самым простым блюдам. С песто очень вкусно есть сырые овощи, нарезав их тонкими палочками, а ещё добавлять его к зелёным салатам, бобам, печёному картофелю или спагетти. Получается очень вкусно!В выходные я запекаю сразу много нута, предварительно вымачиваю его в течение ночи. Получается полезный белковый снек, которым можно перекусывать всю неделю.Я обожаю растительное молоко. У меня в запасе всегда есть кокосовое, миндальное и рисовое. С миндальным молоком я готовлю ленивую овсянку, на рисовом делаю утренние смузи, а с кокосовым готовлю горячие супы-пюре. На миндальном молоке получаются самые вкусные пудинги из семян чиа и авокадо.Тунец или лосось ­— идеальный источник белка и полезных жиров. Мне нравится перекусывать кусочком рыбы с бальзамиком, горчицей и лимонным соком. А если добавить киноа и немного авокадо, получается сытный обед или ужин.Важно, чтобы птицы, чьи яйца вы покупаете, росли в свободных условиях, гуляли по траве и питались подходящей для них пищей, а не комбикормами. Обычно отметки о свободном выгуле птицы есть на упаковке яиц. С яйцами я готовлю разные блюда — от скрэмбла и просто варёных яиц до фриттаты и киша.Цукини, огурцы, брокколи, морковь, шпинат и кейл всегда есть в моём холодильнике. Я люблю простые овощные салаты: просто нарезаю сырые овощи, добавляю ложку оливкового масла или песто — и лёгкий ужин готов.Свежие авокадо насыщены очень важными для здоровья жирами. Гуакамоле сочетается с любыми несладкими блюдами и добавляет им сливочный вкус.Мне нравится готовить хумус — это очень просто. К варёному нуту я добавляю кумин, соль, тахини (паста из кунжута. — Прим. ред.) и всё тщательно смешиваю в блендере. Хумус традиционно едят со свежими овощами, но его можно добавлять и к пасте, крупам или просто мазать на хлеб.Правильно ферментированные овощи — настоящий клад для микрофлоры кишечника. Квашеная капуста очень вкусная, так что я ею просто перекусываю, добавляю в салаты или подаю на ужин с запечённой рыбой.Каждое утро я начинаю со стакана горячей воды с капелькой яблочного уксуса, соком лимона, мёдом, имбирём и куркумой — бодрит лучше кофе и приносит организму пользу.Иногда я готовлю блинчики на газированной воде — благодаря пузырькам они получаются воздушными и нежными. Но больше всего мне нравится делать домашнюю газировку: в стакан газированной воды я добавляю ягоды, лимон и ложку мёда. Получается намного вкуснее магазинных напитков из банок.Пробиотики необходимы каждому жителю мегаполиса. Так как это живые микроорганизмы, хранить их нужно в холодильнике.Я обожаю ягоды — голубику и чернику, а ещё ананасы и дыни. Фрукты заменяют мне калорийные десерты. На завтрак я часто ем кусочки фруктов с горсткой орехов и семечек.