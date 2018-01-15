Варианты разгрузочных дней после праздников

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Как всегда, в январе начинаем новую жизнь. И боремся с лишним весом. После каникул устройте себе разгрузочные дни. Вот несколько вариантов, которые позволят вам терять набранное, но не чувствовать себя адски голодными.Сварите себе большую кастрюлю супа из любимых овощей — кабачков, сельдерея, лука, морковки, капусты, брокколи, томатов и т. д. Картошкой лучше не увлекаться, в этот день она будет лишняя. О мясном бульоне, разумеется, тоже не надо заикаться. Овощи вкусны и сами по себе. Если боитесь, что будете испытывать зверский аппетит, увеличьте порцию супа — пусть это будет не 2, а 3 литра. Овощи низкокалорийные, "похудательный" эффект от такой добавки не ухудшится. Зато вы не сорветесь с разгрузки, испугавшись голода.Маленькая хитрость: после каждого приема пищи не забывайте подкрашивать губы. Во-первых, вы подаете сознанию сигнал — «я закончила обед!». Этим вы ставите точку в приеме пищи. Во-вторых, когда губы накрашены, пять раз подумаешь, стоит ли портить макияж перекусом. В-третьих, с накрашенными губами ешь медленнее, стараясь на размазать краску по лицу. Все это психологически работает на то, чтобы съедать меньше.Этот разгрузочный день подходит, пожалуй, только волевым натурам. Правда, его, как и суп, выпить можно и больше двух литров — было бы желание (разумеется, сахар исключен). Зато этот разгрузочный день дает очень хороший эффект. Дело в том, что зеленый чай содержит эпигалокахетины — вещества, влияющие на наш энергетический обмен. И, выпивая два литра зеленого чая (калорийностью 2 ккал в 100 мл), человек способен потерять в сутки от 70 до 200 ккал за счет действия эпигалокахетинов, поскольку они стимулируют обменные процессы в организме. Не забывайте уравновешивать каждый стакан зеленого чая стаканом выпитой воды! Иначе вам грозит обезвоживание.Маленькая хитрость: после каждой чашки чая жуйте жевательную резинку без сахара. Это сигнал для мозга — «я ем». В полости рта появляется вкус. В общем, ощущение, как будто поел. А калорий нет!Да-да. Для этого разгрузочного дня нужно сварить себе 2 литра куриного бульона (524 ккал). И добавить для застывания желатин (обязательно!). Студень богат коллагеном — белком, для переработки которого организму нужно много энергии. То есть он отвлечется на это дело и не будет требовать еще еды. Кроме того, в желатине содержится много глицина — обладающего успокоительным эффектом. В результате такой разгрузки человек и сыт, и спокоен. А что еще надо для начала новой жизни?Маленькая хитрость: после каждого приема пищи нужно почистить зубы. Вкус во рту поменяется, вкусовые рецепторы перестроятся от вкуса пищи. Да и как поднимется рука с бутербродом к только что вычищенному рту?!