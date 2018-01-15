Восстановление обмена веществ: 6 полезных рецептов

Приведем несколько наиболее нейтральных с точки зрения противопоказаний рецептов для вспоможения другим мерам на восстановление нормы обмена веществ.1. Возьмем свежую редьку, натрем на мелкой терке и отожмем сок. Возьмем натуральный мед в таком же количестве, сколько у нас получилось сока, смешаем до однородной массы. Эту смесь необходимо принимать по 2 ст. ложки 3 раза в день после приема пищи.2. Возьмем сухую, измельченную траву полыни горькой и хвоща полевого в равной пропорции. Тщательно смешаем, возьмем 1 ч. ложку смеси, поместим в термос. Зальем смесь 1 стаканом кипятка, закроем крышкой, оставим настояться в течение получаса и процедим. Настой нужно принимать дважды в день – утром и вечером – по 1 стакану за 10 мин до еды.3. Возьмем 1 ст. ложку кукурузных рылец, сложим в термос, зальем 1 стаканом кипятка. Закроем крышку, оставим настояться в течение 30 мин. Затем отцедим и будем принимать – по 1 ст. ложке настоя через каждые 3 часа.4. Два одинаковых варианта приготовления различных трав, каждая из которых нормализует пищеварение по-своему. Итак: возьмем высушенными, измельченными 2 ст. ложки цвета ромашки аптечной или подорожника, поместим в эмалированную посуду, зальем 1 стаканом кипятка. Поставим на самый слабый огонь, дадим закипеть. Затем накроем крышкой и оставим на 15 мин. Снимем с огня, дадим остыть и процедим отвар. Принимать отвар как ромашки, так и подорожника следует теплым по 1 ст. ложке 3 раза в день после приема пищи.5. Возьмем по 1 ст. ложке цвета календулы лекарственной, цвета пижмы обыкновенной, корня одуванчика полевого, плодов фенхеля, травы чистотела. А также по 2 ст. ложки кукурузных рыльцев и цвета бессмертника песчаного. Все тщательно смешаем, возьмем 2 ст. ложки смеси, поместим в эмалированную посуду. Зальем смесь 2 стаканами кипятка, поставим на минимальный огонь, накроем крышкой и оставим на 15 мин. Затем отставим, дадим остыть под крышкой и процедим. Данный отвар обладает сильным противовоспалительным и желчегонным действием, потому не пригоден в период обострений. Но за их пределами его следует принимать теплым по 1/2 стакана трижды в день за полчаса до еды.6. Возьмем 2 ст. ложки семян укропа, поместим в эмалированную посуду, зальем 2 стаканами кипятка. Поставим на минимальный огонь, дадим закипеть и оставим на 15 мин. Затем снимем с огня, накроем крышкой и оставим для остывания. После процедим и будем принимать – по 1/3 стакана не менее 4 раз в день за полчаса до еды.