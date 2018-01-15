Эти продукты помогут быстро повысить гемоглобин

Чтобы быстро поднять содержание гемоглобина в крови до нужного уровня при небольшом отклонении, включите в ваш рацион питания следующие продукты.Наибольший эффект, если пить 3-4 раза в неделю по стакану. На один стакан сока понадобится около 500 г моркови.Естественно, свежие плоды без термообработки дадут наибольший результат.Ее можно как натирать на терке, так и делать из нее свекольный сок.Прекрасное средство для повышения ценного белка в крови. Можно смешать в равных пропорциях. Лучше употреблять сразу мелкими порциями, как только приготовили.Взять по две столовых ложки крапивы и листьев ежевики, а также по три столовых ложки зверобоя и цветов ромашки. Все это измельчить, перемешать и, поместив в термос, залить около 700 г кипятка. Настоявшийся настой пить по стакану три раза в день.Пить шиповник с медом полезно не только для иммунитета и общей жизненной силы, но и для повышения гемоглобина.