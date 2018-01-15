Эти продукты помогут существенно продлить молодость

Наше тело — идеально приспособленный механизм для выживания в условиях дикой природы. Это значит, что теоретически мы способны вынести очень и очень многие сложности. Однако наши естественные защитные механизмы приходят в негодность, когда мы начинаем питаться неправильно. Обработанная пища, сахар и разнообразные добавки — именно в этом кроется причина ослабления иммунитета. Но переход на более здоровую пищу может изменить ситуацию к лучшему.Включение в рацион этих продуктов показало улучшение состояния здоровья даже у больных с тяжелыми заболеваниями сердца, отмечают диетологи.Фасоль является не только важным источником растительного белка, который необходим при повышенных нагрузках, но и несет в себе заряд минералов, которые нужны для здоровья костей, зубов и волос. Важно помнить, что самая полезная часть фасоли — ее оболочка, в которой концентрируются витаминные соединения и растворены минералы.Ягоды полны органических соединений, которые не встречаются нигде, кроме этих маленьких плодов. Это уникальные сочетания витаминов, которые имеют антиоксидантные свойства и способны транспортировать из желудка в мозг массу необходимых ему веществ.Овощи семейства крестоцветных содержат уникальное соединение, называемое сульфорафан. Оно имеет важное значение в предотвращении воспалительных процессов и образования раковых клеток. Сульфорафан есть в брокколи и цветной капусте, однако никто не сравнится по стоимости с обычной кочанной капустой. В ней содержится больше антиоксидантов, чем в чернике, однако речь идет прежде всего о сырой капусте.Зеленые овощи и клетчатка в них — единственный способ уменьшить масштаб воспалительных процессов в организме. Постоянное употребление зелени в пищу способно снизить риск сердечных приступов и инсультов, способствовать выведению из организма излишков холестерина и нормализации веса.Грибы настолько уникальны в своем белковом составе, что не имеют никаких аналогов. Прежде всего это касается аминокислот под названием эрготионеин, которых нет нигде кроме грибов. Незаменимая кислота способна нормализовать кровообращение и замедлить гибель клеток, фактически продлевая жизнь.Семена льна традиционно используют как добавку к диете раковых больных. Активное вещество семян — лигнаны, которые найдены только в льне, а также в семенах тыквы и соевых бобах. Они способны предотвращать воспаления любого рода.Нет на земле другого продукта, который был бы столь питателен и столь полезен в одно время. Грецкие орехи — эталонные хранилища антиоксидантов и омега-3 жирных кислот, которые помогают в борьбе против рака. Включение орехов в диету сокращает риски всех заболеваний вдвое — чем не повод начать есть их прямо сейчас.Куркума — естественный термогеник. Она способна повышать сопротивляемость организма болезнетворным микроорганизмам, а также содержит те самые супержиры, которые невероятно важны для метаболизма здорового человека.Люди, которые едят цельное зерно, живут значительно дольше тех, кто этого не делает. Это показывают многолетние наблюдения за самыми разными людьми. Во всех случаях, цельное зерно, даже перемолотое в муку представляет собой гораздо более полезный продукт, чем изделия из белой муки.Зеленый чай реально способен снижать кровяное давление и способствовать выводу вредного холестерина. Некоторые диетологи утверждают, что вы не только должны пить чай, но и есть его — выпивая чай вместе с заваркой.