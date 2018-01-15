“Йогурт” из брокколи может защитить человека от рака кишечника

“Йогурт” из брокколи может предотвратить развитие рака кишечника и даже помочь в его лечении, утверждают ученые из National University of Singapore.По их словам, сделанный из брокколи йогурт убивает 75% опухолей у лабораторных мышей, а также более 95% клеток рака кишечника, выращенных в лаборатории. Брокколи содержит химическое вещество сульфаран, которое сражается с раком, а йогурт имеет пробиотики, то есть бактерии, позволяющие сохранять натуральный баланс микроорганизмов в желудке и кишечнике.Исследователи полагают, что йогурт на основе брокколи – эффективное средство борьбы с раком кишечника, которое можно использовать и для его предотвращения, а также для удаления оставшихся в организме клеток рака после проведенной хирургической операции.В ходе исследования ученые создали безвредную форму бактерии, которая содержится в кишечнике. С помощью генетических техник они переработали ее в пробиотик, которые присоединялся к поверхности клеток рака кишечника и выделял фермент для конвертации субстанции, содержащейся в брокколи и других крестоцветных овощах в потенциально мощный противораковый агент.В ходе тестов эта субстанция убила почти все клетки рака кишечника, выращенные в лаборатории. А затем, к восторгу исследователей, комбинация йогурта и брокколи уничтожила и 75% опухолей у мышей, имеющих рак кишечника.