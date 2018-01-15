Груши способны заменить пробиотики, показало исследование
Изучая груши сортов Бартлетт и Старкримсон, ученые обнаружили, что соединения, содержащиеся в них, помогают справиться с хроническими заболеваниями. После ферментации груши эффективнее боролись с заболеваниями желудка, которые вызывает бактерия Helicobacter pylori. Полезные бактерии в кишечнике при этом не страдали.
Также специалисты попытались выяснить, могут ли груши противостоять таким болезням, как диабет 2-го типа. Они установили, что груши сортов Бартлетт и Старкримсон содержат фенолы, антиоксиданты и замедляют ферменты, участвующие в метаболизме глюкозы и крахмала. Значит, они являются хорошим средством при гипергликемии и гипертонии, связанной с диабетом.
По словам ученых, груши сортов Бартлетт и Старкримсон богаты клетчаткой и витамином C. В грушах 190 миллиграммов калия. В них нет натрия, жира, холестерина. В одной порции содержится всего 100 калорий.
Специалисты отмечают, что необходимы дальнейшие исследования с участием людей, чтобы убедиться в положительном влиянии груш на здоровье.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил Ivan в категорию Разное
Добавить комментарий