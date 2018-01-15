Груши способны заменить пробиотики, показало исследование

Груши намного полезнее для здоровья, чем принято было считать: регулярное употребление груш позволяет справиться с гипергликемией, гипертонией и с целым рядом других проблем, утверждают сотрудники Университета Северной Дакоты.

Изучая груши сортов Бартлетт и Старкримсон, ученые обнаружили, что соединения, содержащиеся в них, помогают справиться с хроническими заболеваниями. После ферментации груши эффективнее боролись с заболеваниями желудка, которые вызывает бактерия Helicobacter pylori. Полезные бактерии в кишечнике при этом не страдали.

Также специалисты попытались выяснить, могут ли груши противостоять таким болезням, как диабет 2-го типа. Они установили, что груши сортов Бартлетт и Старкримсон содержат фенолы, антиоксиданты и замедляют ферменты, участвующие в метаболизме глюкозы и крахмала. Значит, они являются хорошим средством при гипергликемии и гипертонии, связанной с диабетом.

По словам ученых, груши сортов Бартлетт и Старкримсон богаты клетчаткой и витамином C. В грушах 190 миллиграммов калия. В них нет натрия, жира, холестерина. В одной порции содержится всего 100 калорий.

Специалисты отмечают, что необходимы дальнейшие исследования с участием людей, чтобы убедиться в положительном влиянии груш на здоровье.
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Добавил Ivan в категорию Разное

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