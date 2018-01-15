Что происходит с организмом при употреблении фастфуда?

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Когда человек употребляет фастбуд, с его организмом происходит примерно то же самое, что при бактериальной инфекции. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Cell.Так называемая “западная диета”, по словам ученых, приводит к системным воспалительным процессам. Именно такие процессы начинались в организме подопытных мышей, когда их начинали кормить продуктами с высоким содержанием жиров. И даже когда их возвращали к нормальному режиму питания, уровень воспаления в их организме еще сохранялся.“Из-за нездоровой диеты в крови мышей неожиданно повышалось число некоторых иммунных клеток (ответственных за воспаление)”, - отметила автор исследования Аннет Крист из University of Bonn.По словам ученых, хотя воспаление рассеивается при переходе на нормальное питание, изменения на уровне генетической памяти сохраняются.Новые исследования добавили к числу вредных продуктов также те, которые имеют низкое содержание питательных веществ.По словам ученых, возникающие в ответ на употребление фастфуд воспалительные процессы в будущем могут приводить к развитию диабета и проблем с сердцем.“Необходимо сделать знания о здоровом питании общедоступными, частью образовательной системы, более, чем мы наблюдаем сегодня”, - отметил исследователь Эйк Лац. - “Только так мы можем защитить имунную систему наших детей в условиях сегодняшней пищевой индустрии. Мы обязаны выработать у них привычки здорового образа питания”.