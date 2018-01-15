Зуд и раздражение во влагалище: 5 возможных причин, кроме инфекции
Все женщины в разные периоды своей жизни время от времени страдают от вагинального зуда.
Очень часто это связано с инфекциями, вызванными нарушениями кислотно-щелочного баланса в этой области, но зуд и жжение во влагалище могут быть связаны и с другими факторами.
Вне зависимости от причины, вряд ли это что-то очень серьезное, чтобы так переживать, хотя этот зуд может причинять сильный дискомфорт.
Вот несколько причин, из-за которых может появиться раздражение, когда речь не идет об инфекции.
1. Вульвит
Это медицинский термин, который указывает на раздражение вульвы. Вульвит может быть вызван:
-использованием мыла с агрессивными химическими веществами
-использованием туалетной бумаги с красителями и раздражающими веществами
-агрессивным мытьем в душе
-продолжительным ношением купальника или спортивной одежды
Один из лучших способов избежать раздражения и зуда во влагалище — мыть интимные зоны специальным мылом с нейтральным кислотно-щелочным балансом и теплой водой.
Мы также рекомендуем воздержаться от использования вагинальных дезодорантов, талька и других продуктов с агрессивными химикатами.
2. Депиляция
Существует множество способов депиляции, которые вызывают раздражение влагалища. Дело в том, что кожа в интимных местах очень нежная, поэтому аллергические реакции неизбежны.
Совершенно нормально страдать от ощущения жжения после депиляции.
Порезы бритвой могут вызвать сильное раздражение кожи и воспаление волосяных луковиц.
Если проблема в этом, мы советуем временно прекратить депиляцию. Проводи эпиляцию каждые 15-20 дней, чтобы дать своей коже возможность восстановиться, и наноси на кожу увлажняющий крем.
3. Венерические заболевания (ЗППП)
Вагинальный зуд и раздражение могут быть следствием заболеваний, передаваемых половым путем, но не стоит сильно переживать.
Дело в том, что на первых порах эти заболевания часто протекают бессимптомно и не сопровождаются неприятными выделениями и болью.
Женщины, которые страдают от венерических заболеваний, в первую очередь, сталкиваются с вагинальным зудом.
Если речь действительно идет о венерическом заболевании, скорее всего там будет замешано еще множество других симптомов.
Герпес может быть связан с жжением и воспалением влагалища, при этом там появляются маленькие красные волдыри.
Герпес — это один из наиболее распространенных заболеваний, передаваемых половым путем, и хотя он обычно не приводит к тяжелым последствиям, лучше вовремя лечить его, чтобы он не перерос в хроническую форму.
4. Заболевания кожи
Псориаз и экзема — это еще одна причина раздражения влагалища. При этом диагнозе поражена будет не только область влагалища, но и другие части тела.
Проконсультируйся с терапевтом и гинекологом, чтобы подобрать подходящее лечение.
Псориаз, который поражает вульву, можно лечить местными кортикостероидами с низкой сопротивляемостью и мягкими увлажняющими кремами.
5. Менопауза
Недостаток гормонов при менопаузе изменяет естественный кислотно-щелочной баланс в вагинальной области, из-за чего он повышается до 7, хотя на самом деле он должен оставаться на уровне примерно 4,7.
Это связано с тем, что вагинальный эпителий истончается, из-за этого бактерии в молочной кислоте подвергают опасности кислотно-щелочной баланс, что делает эту зону более уязвимой для инфекций.
Менопауза может сопровождаться болью и жжением при мочеиспускании, раздражением и кровоточением во время сексуальных отношений.
Гинеколог может порекомендовать тебе принимать лекарства на основе эстрогена в виде крема, вагинальных свечей, пластырей или таблеток.
Посоветуйся со своим врачом
Не впадай в панику и не занимайся самолечением.
Лучше всего назначить консультацию у гинеколога, чтобы тебе был ясен твой диагноз и можно было назначить подходящее лечение в случае раздражения в вагинальной зоне.
Это особенно важно, если жжение и зуд во влагалище сопровождаются следующими симптомами:
Необычные выделения из влагалища
Температура и боль в животе или области таза
Ты считаешь, что речь может идти о венерическом заболевании
Следующие симптомы могут указывать на инфекцию:
Постоянные изменения в обильности, густоте, цвете и запахе выделений
Жжение, которое сопровождается воспалением и припухлостью гениталий
Вагинальные выделения у маленьких девочек, которые еще не достигли пубертатного возраста
Симптомы могут быть связаны с приемом каких-то лекарств
Симптомы не проходят спустя неделю даже при домашнем лечении
Волдыри или ссадины во влагалище
Боль при мочеиспускании
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил labus в категорию Гинекология
Добавить комментарий