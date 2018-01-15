Зуд и раздражение во влагалище: 5 возможных причин, кроме инфекции

Вагинальный зуд редко указывает на серьезное заболевание, но он может причинять очень сильный дискомфорт.Все женщины в разные периоды своей жизни время от времени страдают от вагинального зуда.Очень часто это связано с инфекциями, вызванными нарушениями кислотно-щелочного баланса в этой области, но зуд и жжение во влагалище могут быть связаны и с другими факторами.Вне зависимости от причины, вряд ли это что-то очень серьезное, чтобы так переживать, хотя этот зуд может причинять сильный дискомфорт.Вот несколько причин, из-за которых может появиться раздражение, когда речь не идет об инфекции.Это медицинский термин, который указывает на раздражение вульвы. Вульвит может быть вызван:-использованием мыла с агрессивными химическими веществами-использованием туалетной бумаги с красителями и раздражающими веществами-агрессивным мытьем в душе-продолжительным ношением купальника или спортивной одеждыОдин из лучших способов избежать раздражения и зуда во влагалище — мыть интимные зоны специальным мылом с нейтральным кислотно-щелочным балансом и теплой водой.Мы также рекомендуем воздержаться от использования вагинальных дезодорантов, талька и других продуктов с агрессивными химикатами.Существует множество способов депиляции, которые вызывают раздражение влагалища. Дело в том, что кожа в интимных местах очень нежная, поэтому аллергические реакции неизбежны.Совершенно нормально страдать от ощущения жжения после депиляции.Порезы бритвой могут вызвать сильное раздражение кожи и воспаление волосяных луковиц.Если проблема в этом, мы советуем временно прекратить депиляцию. Проводи эпиляцию каждые 15-20 дней, чтобы дать своей коже возможность восстановиться, и наноси на кожу увлажняющий крем.Вагинальный зуд и раздражение могут быть следствием заболеваний, передаваемых половым путем, но не стоит сильно переживать.Дело в том, что на первых порах эти заболевания часто протекают бессимптомно и не сопровождаются неприятными выделениями и болью.Женщины, которые страдают от венерических заболеваний, в первую очередь, сталкиваются с вагинальным зудом.Если речь действительно идет о венерическом заболевании, скорее всего там будет замешано еще множество других симптомов.Герпес может быть связан с жжением и воспалением влагалища, при этом там появляются маленькие красные волдыри.Герпес — это один из наиболее распространенных заболеваний, передаваемых половым путем, и хотя он обычно не приводит к тяжелым последствиям, лучше вовремя лечить его, чтобы он не перерос в хроническую форму.Псориаз и экзема — это еще одна причина раздражения влагалища. При этом диагнозе поражена будет не только область влагалища, но и другие части тела.Проконсультируйся с терапевтом и гинекологом, чтобы подобрать подходящее лечение.Псориаз, который поражает вульву, можно лечить местными кортикостероидами с низкой сопротивляемостью и мягкими увлажняющими кремами.Недостаток гормонов при менопаузе изменяет естественный кислотно-щелочной баланс в вагинальной области, из-за чего он повышается до 7, хотя на самом деле он должен оставаться на уровне примерно 4,7.Это связано с тем, что вагинальный эпителий истончается, из-за этого бактерии в молочной кислоте подвергают опасности кислотно-щелочной баланс, что делает эту зону более уязвимой для инфекций.Менопауза может сопровождаться болью и жжением при мочеиспускании, раздражением и кровоточением во время сексуальных отношений.Гинеколог может порекомендовать тебе принимать лекарства на основе эстрогена в виде крема, вагинальных свечей, пластырей или таблеток.Не впадай в панику и не занимайся самолечением.Лучше всего назначить консультацию у гинеколога, чтобы тебе был ясен твой диагноз и можно было назначить подходящее лечение в случае раздражения в вагинальной зоне.Это особенно важно, если жжение и зуд во влагалище сопровождаются следующими симптомами:Необычные выделения из влагалищаТемпература и боль в животе или области тазаТы считаешь, что речь может идти о венерическом заболеванииПостоянные изменения в обильности, густоте, цвете и запахе выделенийЖжение, которое сопровождается воспалением и припухлостью гениталийВагинальные выделения у маленьких девочек, которые еще не достигли пубертатного возрастаСимптомы могут быть связаны с приемом каких-то лекарствСимптомы не проходят спустя неделю даже при домашнем леченииВолдыри или ссадины во влагалищеБоль при мочеиспускании