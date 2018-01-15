Велосипед не вредит потенции

Распространено мнение, что велоспорт не лучшим образом влияет на репродуктивное здоровье мужчин. Выяснить, правда это или всего лишь популярное заблуждение, решили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California-San Francisco).Они сравнили здоровье мужчин, занимающихся велоспортом, и тех, кто увлекается плаванием и бегом. В эксперименте приняли участие 2774 велосипедиста из Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. В группу сравнения вошли бегуны (789 человек) и пловцы (539 мужчин). Всем им задали одни и те же вопросы, касающиеся как занятий спортом, так и репродуктивного здоровья.Результаты опроса свидетельствует о том, что урологические и сексуальные проблемы возникали у велосипедистов не чаще, чем у пловцов и бегунов. Единственным различием было то, что у мужчин, занимавшихся велосипедным спортом, чаще диагностировали стриктурную болезнь уретры.Авторы исследования не смогли обнаружить серьезных различий в здоровье тех, кто ездил на велосипеде лишь изредка, и тех, кто регулярно преодолевал большие расстояния. Исследователи отмечают, что полученные ими данные противоречат результатам, известным ранее, которые свидетельствовали о том, что езда на велосипеде может вызывать эректильную дисфункцию и другие проблемы в работе мочеполовой системы. Они подчеркивают, что в этих экспериментах была небольшая выборка или же отсутствовали контрольные группы.Они заключают, что велоспорт дает куда больше преимуществ, чем принято считать: регулярная и безопасная езда на велосипеде может снизить риск возникновения рака и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.