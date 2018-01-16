ТОП-10 привычек, которые портят отношения

Отношения в паре — тонкая материя. Порой поведение, которое нам кажется нормальным, на самом деле разрушает союз изнутри. Каких токсичных поступков и привычек стоит избегать?Чего нельзя делать, если вы хотите жить вместе долго и счастливо?«You are my everything» («Ты для меня все») — была такая песня в 1970-х? и она популярна до сих пор. Романтичная, правда? На самом деле нет. Нельзя считать, что партнер для вас все. Ведь тогда получается, что все остальное, включая вас, ваши привычки, цели, устремления и желания, ничего не значит. Отношения, когда один человек растворяется в другом и живет ради него, не могут быть здоровыми. Тем более если второй партнер вовсе не требует таких жертв.Общение — это хорошо. Это залог крепких отношений. Однако постоянное общение — это странно. У меня есть коллега, которому девушка звонит минимум 12 раз на дню. Темы звонков преимущественно незначительные: «Привет! Иду на обед. А ты уже поел? Ну хорошо, пока». А через полчаса: «Представляешь, кого я встретила в кафе? Бывшую одноклассницу. Ты ее не знаешь». И еще через час: «Я думаю, готовить сегодня ужин или закажем пиццу».Такое общение адекватно разве что для восьмиклассников. Но во взрослом возрасте нужно становиться более самодостаточными. Не обязательно делиться с партнером каждой мыслью, которая приходит в голову, и сообщать о любой мелочи, которая с вами происходит.На вас накричали на работе, в метро испачкали пальто, в магазине была очередь. Вы приходите домой в паршивом настроении, и... тут еще партнер говорит что-то невпопад. Вы на него срываетесь. Именно он виноват в том, что ваш день не удался. Поступать так — особая форма эгоизма, свидетельствующая о неспособности отделять личное от общего. Если вы будете вести себя так постоянно, то скоро и сами поверите, что партнер — главная причина вашего плохого настроения. Тогда отношениям конец.«Ты недостаточно сильно меня обнял», «Ты не рад меня видеть», «Почему ты такой серьезный», «Ты меня больше не любишь». Нельзя постоянно выяснять, какие эмоции испытывает партнер и почему он это делает. И так же глупо думать, что он печален, грустит или нервничает исключительно из-за вас. Возможно, у него неприятности на работе или он устал.Переживать из-за проблем другого нормально, особенно если он вам близок. Но не нужно пытаться контролировать и все время анализировать его чувства. Если захочет, то сам обо всем расскажет.Вместе чистить зубы, ездить на работу, проводить выходные, ходить в гости... что дальше? Носить одинаковые футболки? Нет, это странно. То, что вы вместе, не значит, что теперь у вас одна общая жизнь на двоих.Люди в паре дополняют друг друга. У вас могут и даже должны быть разные увлечения, хобби, друзья, биоритмы и привычки. Не нужно подстраивать свою жизнь под другого. Тем более, что каждому живому человеку иногда просто необходимо побыть одному.Говорить правду правильно, но не нужно рассказывать партнеру все. Возможно, ему лучше не знать, сколько стоят ваши туфли, что вам не нравится, как он поет в душе, и что вы считаете его друга сексуальным. Главное, не увлекаться. Некоторые вещи, которые вас смущают или тревожат, лучше обсуждать сразу.Некоторые отношения со временем превращаются в соревнование, кто больше накосячил. Партнеры начинают при любом удобном случае припоминать друг другу прошлые обиды, ошибки и долги. Это только обостряет чувство неудовлетворенности и взаимного недоверия. А в итоге побуждает партнеров лгать по-крупному, хитрить и притворяться.«Тебе надо пообедать / одеться потеплее / выпить лекарства / сходить к врачу»... Когда один партнер превращается для второго в назойливую мамочку, это раздражает. Заботиться о любимом человеке замечательно, но не нужно делать это так, как будто ему 8 лет. Он сам в состоянии решить, когда ему нужно поесть, как одеться.Это беда нашего времени. Вы так счастливы, что хотите оповестить об этом весь мир посредством соцсетей. И вот ваша страничка превращается в «мемориальный комплекс» любви с ежедневными фотографиями, чувственными посланиями и признаниями. Не стоит удивляться, что друзья уже не в силах их лайкать.Вместо того чтобы открыто сказать партнеру о своих проблемах, вы подталкиваете его к правильному решению. Говорите: «Нет, я не обиделась», но всем видом демонстрируете обратное. Это пассивная агрессия, которая показывает, что вы закрыты при общении с партнером. Такое поведение вызывает неуверенность и раздражение. Лучше открыто расскажите о своих желаниях, сомнениях и проблемах.