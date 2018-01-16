ПМС: 5 фактов, о которых ты, скорее всего, не догадывался

Британские ученые считают, что ПМС бывает и у мужчин: по их словам, 26% мужского населения Великобритании раз в месяц испытывает очень похожие симптомы. Веришь? Мы собрали 5 фактов о ПМС, которые тебя удивят.ПМС — бич интеллектуальных женщин. По мнению ученых, ПМС куда чаще встречается среди женщин, чья работа связана с обработкой большого количества информации. Чем она сложнее, тем выше получается нагрузка на нервную систему — в итоге в период ПМС она особенно часто дает сбои. И наоборот: если работа не «стрессовая», ПМС вполне может пройти незамеченным. Впрочем, все ученые отмечают, что предрасположенность к недомоганию в ПМС в большей степени связана с гормональными особенностями, нежели нагрузкой на работе. Так что не воспринимай этот факт как аксиому.ПМС — злейший враг диеты. Если у твоей девушки есть шанс «сорваться» и позволить себе вредную пищу, почти наверняка это произойдет во время ПМС. Перед началом менструации женский организм особенно подвержен стрессу — и чтобы хоть как-то заглушить его, девушки неизбежно тянутся к самым вредным углеводным продуктам. Пользы от них в смысле борьбы с ПМС, заметим, никакой.Да-да. 26% британцев страдают от месячных — или по крайней мере жалуются на те же симптомы: постоянный голод, усталость, раздражительность и боли внизу живота. Кровь, впрочем, ниоткуда не льется. Согласно предположению авторов исследования, причина подобного явления — в нарушенном гормональном фоне и, в частности, в недостатке тестостерона.Теория о «мужских месячных» пока не снискала полного доверия ученых по всему миру, но тем не менее, все предпосылки для этого существуют: в медицине англоговорящих стран широко известно такое явление как «irritable men syndrome» — синдром мужской раздражительности, связанный с нестабильностью гормонального фона в течение года. Из-за него мужчины действительно становятся менее сдержанными — примерно как женщины в ПМС. Его существование — признанный факт, неоднократно доказанный учеными по всему миру.ПМС можно укротить. От самого предменструального синдрома твоя девушка никуда не денется — но ей вполне по силам сделать его менее неприятным. Для этого достаточно налегать на витамин D и кальций — она найдет и то, и другое в молоке (только напомни ей не пить обезжиренное: в противном случае организм не сможет их усвоить). Также, есть смысл обратить внимание на рыбу — скажем, нерку на гриле. Только не стоит запивать одно другим!ПМС усиливает сексуальную активность. Вот и хорошие новости! Как бы неприятно ни протекал ПМС, в нем есть свои плюсы: твоя девушка в эти несколько дней пребывает на пике сексуальности. Может быть, остальное ее поведение и не способствует установлению близости, но все же: ее организм требует секса. И ты был бы не ты, если б отказался его в этом поддержать.