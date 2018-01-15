Не делайте так во время месячных: это может быть смертельным

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Что вы не должны делать, когда у вас менструальный период! У всех женщин на эти дни есть определенная стратегия, все подготавливаются определенным образом, мы вам расскажем, что ни в коем случае нельзя делать в этот важный для каждой из нас период.Вот вещи, которые вы не должны делать в течение цикла:Шансы забеременеть очень высоки в это время. Чтобы избежать инфекций, лучше не иметь полового акта в течение определенного периода.Старайтесь не пропускать приемы пищи. Вы должны помнить, что вы теряете много крови в это время, и пища будет только заставлять вас чувствовать себя энергичными.Если вы испытываете боль в спине или желудке во время месячных, вам следует избегать любой физической работы, потому что это только усилит боль.Употребление фаст-фуда может показаться хорошей идеей, но ваш желудок «запоет» иначе. Побалуйте себя. Просто не ешьте слишком много и не употребляйте нездоровые блюда, которых обычно не было в вашем рационе.Это невозможно для большинства из нас, однако, есть женщины, которым разрешены выходные во время месячных. Очевидно, что это может привести к пустоте офиса большую часть времени, но, по крайней мере, один выходной не повредит, не так ли? К сожалению, мы не живем в идеальном мире.Вы не должны пить ледяную воду (это может привести к тому, что менструальная кровь останется в маточной стенке. А через 5-10 лет это может привести к кистам).Избегайте употребления содовой воды.Старайтесь не есть огурцы (вещество, содержащееся в огурце, может быть причиной того, что какая-то жидкость остается в стенках матки).