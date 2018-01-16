Три самых вредных для здоровья мифа о бактериях

Эксперты разоблачили три самых распространённых мифа о бактериях, в которые человеку лучше перестать верить. К примеру, горячая вода является ничуть не более эффективной в борьбе с бактериями, чем холодная.Можно подхватить бактериальные и вагинальные инфекции в общественных туалетах. Это очень распространенный миф, в который верят люди, не озадачивающие себя размышлениями. Если вы следуете нормальной гигиене и всем нормам санитарии при использовании общественных туалетов, то не существует способов, с помощью которых бактерии смогли бы попасть в ваш организм.Использование горячей воды более эффективно при борьбе с бактериями, чем использование холодной воды. Это утверждение не соответствует действительности, поскольку холодная вода вымывает с поверхности кожи точно такое же количество бактерий, как и горячая. Многочисленные исследования показывают, что температура не играет никакой роли в деле борьбы с бактериями. Более того, горячая вода может вызывать повышенное отшелушивание кожи. Для эффективной борьбы с бактериями используйте мыло и обычную воду комнатной температуры. В соответствии с руководством Центра по контролю и профилактике заболеваний США, нужно успеть досчитать до 20 во время мытья рук, чтобы достичь максимального эффекта.Прием антибиотиков помогает избавиться от простуды и других распространенных инфекций. Многие люди отправляются в аптеку за антибиотиками, когда они сталкиваются с обычной простудой, особенно в зимнее время. Однако антибиотики не помогут побороть эту инфекцию, поскольку она не вызывается бактериями, а провоцируется вирусами. Антибиотики не способны лечить вирусные инфекции. Поэтому принимая данную разновидность лекарств при простуде или гриппе, вы приносите организму больше вреда, чем пользы, увеличивая риск развития антибиотикорезистентных инфекций.