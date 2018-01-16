Выявлен новый опасный эффект парацетамола

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Научный журнал Endocrine Connections опубликовал данные, полученные учеными из Дании, обнаружившими неприятную особенность популярного противовоспалительного препарата. Эти исследователи установили, что прием парацетамола беременными женщинами сказывается на фертильности будущих дочерей.Сотрудниками Копенгагенского университета было осуществлено три исследования с участием лабораторных животных. В ходе испытаний ученые получили свидетельства того, что прием парацетамола во время беременности не проходит бесследно для репродуктивной системы потомства женского пола.Во время экспериментов животные получали дозы парацетамола, эквивалентные количеству, которое может принимать беременная женщина для избавления от головной или зубной боли. Оказалось, что рождавшиеся после такой лекарственной терапии самочки мышей имели меньшее, чем обычно, количество яйцеклеток.Ученые полагают, что аналогичная закономерность может прослеживаться и в отношении человеческого потомства. По словам специалистов, женщины так же, как и мыши, появляются на свет с ограниченным запасом будущих яйцеклеток. Уменьшение их количества у новорожденных девочек означает, что во взрослом возрасте они будут иметь меньше шансов забеременеть, предостерегли авторы проекта.Отметим, что парацетамол чаще всего рекомендуется как противовоспалительное и обезболивающее именно беременным, поскольку считается, что он не вызывает вредных побочных эффектов.