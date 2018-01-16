8 домашних средств, которые устранят неприятный запах из обуви

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Неприятный запах в обуви является одной из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру.Все мы стараемся вести активный образ жизни и иногда нам просто не хватает времени и сил для того, чтобы позаботиться о наших ногах, из-за этого часто появляется неприятный запах.Проблема заключается в том, что наши ноги довольно сильно потеют, и это создает влажную среду, идеальную для размножения бактерий.В результате образуются неприятные запахи и даже может развиться инфекция, что указывает на плохую гигиену и пренебрежение этой важной частью тела.К счастью, существует множество дезодорантов и антибактериальных средств, которые помогут очистить обувь, чтобы нейтрализовать неприятный запах.На этот раз мы хотим поделиться с вами 8 натуральными средствами, чтобы вам больше не приходилось тратить деньги на дорогие коммерческие продукты.Пищевая сода - это универсальное средство, которое поможет избавиться от неприятного запаха обуви.Входящие в ее состав антисептики убивают бактерии и поглощают избыток влаги, не позволяя им размножаться.Что нужно делать?Насыпьте немного соды внутрь вашей обуви и оставьте ее на всю ночь.Повторяйте эту операцию в течение 3 дней, пока запах полностью не исчезнет.Да, вы не ослышались. Это один из наименее известных секретов, однако он эффективно удаляет неприятный запах за короткое время. Наполнитель для кошачьих туалетов поглощает всю влагу из обуви и она становится как новая.Что нужно делать?Насыпьте в два носка небольшое количество наполнителя и поместите их в ботинки.Пусть они действуют всю ночь. Вы можете повторить эту операцию несколько раз, если сочтете нужным.Присыпка для младенцев тоже поглощает влагу и делает среду «непригодной» для размножения микроорганизмов.Ее мягкий и приятный аромат нейтрализует неприятные запахи и предотвращает чрезмерное потоотделение.Что нужно делать?Насыпьте достаточное количество детской присыпки на подошвы ног, перед тем, как надеть обувь.Можно также насыпать ее, как соду, прямо в обувь.Кожура цитрусов обладает антимикробными и ароматическими свойствами, помогающими легко удалить неприятный запах обуви.Что нужно делать?Порежьте на кусочки кожуру лимона, лайма или апельсина, и положите их внутрь обуви на четыре часа.По истечении этого времени, удалите их и вы увидите, что запах бесследно исчез.Цветы лаванды очень популярны в качестве ароматизатора за их освежающий и расслабляющий аромат. Во многих домах лаванда используется для придания атмосферы гармонии и нейтрализации неприятных запахов.Однако многие и не подозревают, что ее стойкий аромат помогает избавиться от неприятного запаха в обуви.Что нужно делать?Просто положите свежие или сухие цветы лаванды внутрь обуви, чтобы устранить запах.Оставьте их на всю ночь и повторяйте это несколько раз в неделю.Противомикробные и противогрибковые свойства масла чайного дерева помогут уменьшить неприятный запах и уничтожить бактерии, которые вызывают инфекции ног.Он балансирует рН в обуви и оставляет приятный аромат чистоты.Что нужно делать?Капните несколько капель масла чайного дерева внутри обуви, пусть оно хорошо впитается и носите ботинки, как обычно.Если запах слишком сильный, используйте это масло в сочетании с небольшим количеством пищевой соды и оставьте действовать на всю ночь.Уксусная и яблочная кислота в яблочном уксусе изменяет окружающую среду, делая ее неблагоприятной для микроорганизмов, облегчая их устранение.Благодаря этому, его применение помогает предотвратить неприятный запах обуви и рост бактерий.Что нужно делать?Окуните кусочек ваты в уксус и положите его в каждый ботинок.Оставьте на 12 часов и вы почувствуете результат.Одна из причин, почему эта проблема вообще возникает, кроется в том, что стельки изношены и в них образовались целые колонии бактерий.Избыточное потоотделение, пыль и другие загрязнения скапливаются на стельках, становясь основной причиной неприятного запаха.Что нужно делать?Регулярно мойте стельки и меняйте их по мере необходимости.Выберите способ, который вам больше нравится и примените на практике. Неприятный запах обуви вас больше не будет беспокоить! Однако старайтесь не экспериментировать одновременно с разными средствами, результат может быть непредсказуем.