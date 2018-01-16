Этот овощ – лучший продукт для очистки печени
Чтобы наладить пищеварение, лучше употреблять тыкву натощак. Одним из самых полезных способов очистки печени является запеченная тыква: в таком виде она сохраняет большее количество необходимых витаминов и глюкозы.
Также большим плюсом является тот факт, что тыква доступна всем. Попробуйте этот домашний способ очистки печени и будьте здоровы!
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Добавил stefan в категорию Разное
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