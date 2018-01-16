Этот овощ – лучший продукт для очистки печени

Ученые из Йельского пришли к выводу, что обычная тыква положительно влияет на работу печени, выводя вредные токсины из организма. При этом тыкву можно употреблять в сыром и приготовленном виде, а также добавлять для приготовления других блюд. При проблемах с печенью ученые рекомендуют включить в рацион свежие салаты с тыквой и оливковым маслом, а также стараться есть блюда из тыквы на завтрак.Чтобы наладить пищеварение, лучше употреблять тыкву натощак. Одним из самых полезных способов очистки печени является запеченная тыква: в таком виде она сохраняет большее количество необходимых витаминов и глюкозы.Также большим плюсом является тот факт, что тыква доступна всем. Попробуйте этот домашний способ очистки печени и будьте здоровы!