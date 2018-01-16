Ученые рассказали о последствиях дефицита йода

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Как известно, йод помогает регулировать обмен веществ. Он содержится в морепродуктах, йодированной соли, молочных продуктах, некоторых фруктах и овощах. В новом исследовании, поведенном в США, приняли участие 467 женщин, пытавшихся забеременеть.Исследователи обнаружили: у участниц с умеренным и тяжелым дефицитом йода вероятность забеременеть оказалась на 46% ниже, чем у женщин с нормальным уровнем йода в организме.Женщинам с легким дефицитом йода тоже было немного сложнее забеременеть по сравнению с теми, у кого концентрация йода была в норме.Ученые рекомендуют женщинам, которые не могут забеременеть, обратить внимание на уровень йода в организме. Также эксперты отмечают: во время беременности потребность в йоде возрастает. Этот элемент необходим для выработки гормонов щитовидной железы и играет ключевую роль в развитии мозга плода.