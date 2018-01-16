10 побочных эффектов противозачаточных таблеток, о которых надо знать
Если принимать противозачаточные таблетки регулярно и правильно, они очень эффективны.
Однако они могут вызывать и побочные эффекты. Вот 10 самых частых:
1. Кровянистые выделения.
С межменструальными вагинальными кровотечениями сталкиваются примерно 50% женщин, которые принимают противозачаточные таблетки. Эта проблема возникает зачастую на протяжении первых 3 месяцев приёма.
В период кровотечения препараты всё равно остаются эффективны, но только если они принимаются правильно и своевременно. Если в течении 5 дней кровотечение не прекратилось, рекомендуется обратиться к гинекологу.
2. Тошнота.
В течение первого месяца приёма противозачаточных таблеток может возникать незначительная тошнота. Эти симптомы обычно перестают беспокоить после одной-двух недель.
Для решения этой проблемы можно попробовать принимать таблетку во время еды или же непосредственно перед сном. Обращаться к доктору следует в случае сильной, длительно непрекращающейся тошноты.
3. Повышенная чувствительность груди.
Приём противозачаточных таблеток может спровоцировать повышение чувствительности груди, вплоть до появления неприятных и даже болезненных ощущений. В большинстве случаев неприятные ощущения уменьшаются после месяца приёма контрацептивов.
Если же боль продолжает беспокоить более длительный период времени, а также увеличивается её интенсивность, следует обратиться за медицинской консультацией. Снизить чувствительности груди поможет уменьшение потребления кофеина и соли. Кроме того, рекомендуется носить удобное, не сдавливающее грудь бельё.
4. Увеличение веса.
Современные оральные контрацептивы при условии грамотного подбора не вызывают увеличения веса. Однако последние исследования показывают, что у небольшого процента женщин имеет место такое явление, как задержка выведения жидкостей из тканей.
В случае возникновения такого побочного эффекта рекомендуется замена одного орального контрацептива на другой.
5. Грибковые инфекции.
Этот побочный эффект вызван изменениями гормонального баланса в организме.
Риск грибковых инфекций возрастает вдвое при использовании пероральных контрацептивов и втрое — при использовании спермицидов. Особенно высок он при диабете.
6. Снижение либидо.
Противозачаточные таблетки действительно могут негативно повлиять на сексуальное желание женщины из-за своего гормонального состава. Однако следует учитывать тот факт, что и многие другие факторы могут поспособствовать снижению либидо.
Если этот побочный эффект сохраняется длительное время и негативно влияет на качество жизни, следует сообщить о нём врачу.
7. Выделения из влагалища.
Некоторых женщин может беспокоить такой побочный эффект, как изменение выделений. Это может быть как увеличение общего их количества и изменение цвета, запаха и друг свойств, так и снижение выделения влагалищной смазки во время полового акта.
В этом случае обращаться к врачу следует тогда, когда появляются другие симптомы, такие как зуд, покраснение наружных половых органов, высыпания и т. п., что может свидетельствовать о наличии урогенитальной инфекции.
8. Головные боли.
Это довольно редкий побочный эффект. Головная боль — частый симптом огромного количества заболеваний.
Если боль интенсивная и носит постоянный, ноющий характер, пациентка обязательно должна обратиться к гинекологу, назначившему ей оральный контрацептив.
9. Ухудшение зрения.
Это крайне редкий побочный эффект, требующий обязательного обращения к врачу-офтальмологу. Чаще всего он проявляется при ношении контактных линз.
10. Боль при сексе.
Приём контрацептивов может вызвать хронические боли в тазу и боли при сексе. Это результат действия эстрогена, который приводит к снижению либидо, сухости влагалища и неприятным ощущениям при половом контакте.
В таком случае следует обратиться к врачу, чтобы не допустить развития эндометриоза и прочих заболеваний.
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