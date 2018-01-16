10 побочных эффектов противозачаточных таблеток, о которых надо знать

Оральные контрацептивы — одни из наиболее популярных и широко распространённых во всем мире способов обезопаситься от нежелательной беременности, пишет Bestie.Если принимать противозачаточные таблетки регулярно и правильно, они очень эффективны.Однако они могут вызывать и побочные эффекты. Вот 10 самых частых:С межменструальными вагинальными кровотечениями сталкиваются примерно 50% женщин, которые принимают противозачаточные таблетки. Эта проблема возникает зачастую на протяжении первых 3 месяцев приёма.В период кровотечения препараты всё равно остаются эффективны, но только если они принимаются правильно и своевременно. Если в течении 5 дней кровотечение не прекратилось, рекомендуется обратиться к гинекологу.В течение первого месяца приёма противозачаточных таблеток может возникать незначительная тошнота. Эти симптомы обычно перестают беспокоить после одной-двух недель.Для решения этой проблемы можно попробовать принимать таблетку во время еды или же непосредственно перед сном. Обращаться к доктору следует в случае сильной, длительно непрекращающейся тошноты.Приём противозачаточных таблеток может спровоцировать повышение чувствительности груди, вплоть до появления неприятных и даже болезненных ощущений. В большинстве случаев неприятные ощущения уменьшаются после месяца приёма контрацептивов.Если же боль продолжает беспокоить более длительный период времени, а также увеличивается её интенсивность, следует обратиться за медицинской консультацией. Снизить чувствительности груди поможет уменьшение потребления кофеина и соли. Кроме того, рекомендуется носить удобное, не сдавливающее грудь бельё.Современные оральные контрацептивы при условии грамотного подбора не вызывают увеличения веса. Однако последние исследования показывают, что у небольшого процента женщин имеет место такое явление, как задержка выведения жидкостей из тканей.В случае возникновения такого побочного эффекта рекомендуется замена одного орального контрацептива на другой.Этот побочный эффект вызван изменениями гормонального баланса в организме.Риск грибковых инфекций возрастает вдвое при использовании пероральных контрацептивов и втрое — при использовании спермицидов. Особенно высок он при диабете.Противозачаточные таблетки действительно могут негативно повлиять на сексуальное желание женщины из-за своего гормонального состава. Однако следует учитывать тот факт, что и многие другие факторы могут поспособствовать снижению либидо.Если этот побочный эффект сохраняется длительное время и негативно влияет на качество жизни, следует сообщить о нём врачу.Некоторых женщин может беспокоить такой побочный эффект, как изменение выделений. Это может быть как увеличение общего их количества и изменение цвета, запаха и друг свойств, так и снижение выделения влагалищной смазки во время полового акта.В этом случае обращаться к врачу следует тогда, когда появляются другие симптомы, такие как зуд, покраснение наружных половых органов, высыпания и т. п., что может свидетельствовать о наличии урогенитальной инфекции.Это довольно редкий побочный эффект. Головная боль — частый симптом огромного количества заболеваний.Если боль интенсивная и носит постоянный, ноющий характер, пациентка обязательно должна обратиться к гинекологу, назначившему ей оральный контрацептив.Это крайне редкий побочный эффект, требующий обязательного обращения к врачу-офтальмологу. Чаще всего он проявляется при ношении контактных линз.Приём контрацептивов может вызвать хронические боли в тазу и боли при сексе. Это результат действия эстрогена, который приводит к снижению либидо, сухости влагалища и неприятным ощущениям при половом контакте.В таком случае следует обратиться к врачу, чтобы не допустить развития эндометриоза и прочих заболеваний.