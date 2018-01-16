Эта вовсе не безобидная привычка быстро сведет вас в могилу

Всего одна вредная привычка может разрушить вашу жизнь, погубить здоровье и приблизить дату смерти. Знаете ли вы, что привычка поздно ложиться вкупе с необходимостью рано вставать — это прямая дорога в могилу?Гормон сна мелатонин жизненно необходим всем людям. Но выработку его так легко нарушить, и тогда тонкая система самонастройки организма собьется, а результатом станет целый букет заболеваний.Чего нельзя делать в первую очередь? Ответ прост: нельзя пользоваться гаджетами в постели в темноте. Излучение экрана в темноте подавляет выработку мелатонина, так как этот гормон выделяется только в темноте. Если человек на протяжении многих лет засыпает с гаджетами или при работающем телевизоре, то ему не избежать проблем с сердцем и сосудами, диабета и ожирения и прочих заболеваний.Нужно отказаться от использования гаджетов за два часа до сна. Если все-таки надо заглянуть в экран, то пусть это будет небольшой экран смартфона. Попробуйте также уменьшить яркость экрана. Используйте светильники с теплым светом в темное время. Купите очки с линзами, блокирующими синий свет от устройств и светильников.Хотя бы раз в день гуляйте на свежем воздухе под лучами солнца. Организму необходимо получать натуральный синий свет для нормального функционирования биологических часов.