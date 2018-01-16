Ученые выяснили, с чем сталкивается ребенок, ползающий по полу

Когда дети ползают по полу, в особенности по ковру, они поднимают настоящую бурю из пыли, омертвевших клеток кожи, пыльцы, грибковых спор и бактерий. Всю эту смесь они благополучно вдыхают, предупреждает The Daily Mail. Дети вдыхают в четыре раза больше опасных элементов, чем взрослые, которые ходят по тому же полу.При этом ученые говорят, что это не так уж и плохо. Известно: излишняя стерильность не дает развиваться детской иммунной системе. Университет Пердью считает, что контакт детей с разнообразными загрязнителями в больших концентрациях спасает их от развития астмы и аллергий. Чтобы выяснить, сколько загрязнителей с пола попадает в тело ребенка, ученые использовали робота. Ребенок-робот ползал по образцам ковров, забранных из обычных домов.Сенсоры оценивали количество и состав частиц в зоне их предполагаемого вдыхания. Оказалось, концентрированное облако ресуспендированных частиц образовывалось вокруг робота, и концентрация могла быть в 20 раз выше, чем в комнате. Плюс, нужно помнить, что детский организм хуже блокирует поступление частиц. У взрослого человека большая их часть выводится в верхнем отделе дыхательной системы (в горле и ноздрях). А ребенок чаще дышит через рот, что способствует оседанию частиц в нижних дыхательных путях (трахеобронхиальная и легочная области).