Восемь причин не выбрасывать чайные пакетики

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Если бы мы занялись подсчетами, то наверняка выяснили бы, что именно зимой мы пьем больше всего чая. Получив наслаждение от ароматного напитка и наконец согревшись, не торопитесь выкидывать чайный пакетик.Любой чай помогает снять раздражение и предотвратить воспаление. Использованные чайные пакетики уменьшат солнечный ожог на коже, укус, отек или даже герпес.Чай (особенно зеленый) славится эффективными успокаивающими свойствами. Если вы приложите к закрытым векам влажные и предварительно охлажденные (например, в холодильнике) чайные пакетики и полежите минут 15, отдохнувший вид и уменьшение следов от синяков под глазами вам гарантированы.Для готовки вы можете брать как свежие, так и уже однажды использованные чайные пакетики. В следующий раз, собираясь варить рис, бросьте в воду пакетик жасминового или ромашкового чая. Блюдо приобретет новые интересные вкусовые нотки. Кстати, можете попробовать замариновать мясо в некрепком чае вместо едкого уксуса (использованные пакетики здесь пригодятся как нельзя лучше).Главный помощник в избавлении от неприятных и стойких запахов — это, конечно, лимон, но если его не оказалось поблизости, попробуйте решить проблему с помощью чайных пакетиков: после готовки просто потрите между ладонями использованный чайный пакетик.Слабый раствор из зеленого чая поможет избавиться от неприятного запаха изо рта, а использованные пакетики устранят неприятный запах из обуви.Тусклые волосы — результат качества воды в больших городах. Если вы хотите придать волосам здоровый блеск и заодно избавиться от раздражений на коже головы, ополосните волосы (после того, как помоете их шампунем) слабым чаем, заваренным из использованных чайных пакетиков.Еще одно сфера применения чайных пакетиков в уходе за телом — смягчение кожи стоп. В следующий раз, когда будете принимать ванну для ног, попробуйте добавить в тазик несколько использованных пакетиков. Экстракт чайных листьев смягчит загрубевшую кожу и устранит возможный запах.Простейший освежитель воздуха можно соорудить своими руками. Вам понадобятся высохшие чайные пакетики и эфирное масло с любимым ароматом. С помощью ниточки закрепите пакетик, где потребуется. Кстати, такой "освежитель" будет и абсорбировать неприятные запахи. Поэтому для предотвращения возникновения странных запахов использованные чайные пакетики можно класть на разные полки холодильника.Если вы будете добавлять чай в воду для полива, вы защитите свои растения от инфекций и повысите концентрацию полезных веществ при использовании удобрений. А если вы вскроете использованные чайные пакетики, то сможете использовать содержимое в качестве эффективного натурального удобрения.