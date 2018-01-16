Восемь причин не выбрасывать чайные пакетики
Борьба с кожными раздражениями
Любой чай помогает снять раздражение и предотвратить воспаление. Использованные чайные пакетики уменьшат солнечный ожог на коже, укус, отек или даже герпес.
Избавление от темных кругов под глазами
Чай (особенно зеленый) славится эффективными успокаивающими свойствами. Если вы приложите к закрытым векам влажные и предварительно охлажденные (например, в холодильнике) чайные пакетики и полежите минут 15, отдохнувший вид и уменьшение следов от синяков под глазами вам гарантированы.
Для приготовления блюд
Для готовки вы можете брать как свежие, так и уже однажды использованные чайные пакетики. В следующий раз, собираясь варить рис, бросьте в воду пакетик жасминового или ромашкового чая. Блюдо приобретет новые интересные вкусовые нотки. Кстати, можете попробовать замариновать мясо в некрепком чае вместо едкого уксуса (использованные пакетики здесь пригодятся как нельзя лучше).
Против неприятного запаха
Главный помощник в избавлении от неприятных и стойких запахов — это, конечно, лимон, но если его не оказалось поблизости, попробуйте решить проблему с помощью чайных пакетиков: после готовки просто потрите между ладонями использованный чайный пакетик.
Слабый раствор из зеленого чая поможет избавиться от неприятного запаха изо рта, а использованные пакетики устранят неприятный запах из обуви.
Ополаскивание волос
Тусклые волосы — результат качества воды в больших городах. Если вы хотите придать волосам здоровый блеск и заодно избавиться от раздражений на коже головы, ополосните волосы (после того, как помоете их шампунем) слабым чаем, заваренным из использованных чайных пакетиков.
Ванночки для ног
Еще одно сфера применения чайных пакетиков в уходе за телом — смягчение кожи стоп. В следующий раз, когда будете принимать ванну для ног, попробуйте добавить в тазик несколько использованных пакетиков. Экстракт чайных листьев смягчит загрубевшую кожу и устранит возможный запах.
Ароматерапия
Простейший освежитель воздуха можно соорудить своими руками. Вам понадобятся высохшие чайные пакетики и эфирное масло с любимым ароматом. С помощью ниточки закрепите пакетик, где потребуется. Кстати, такой "освежитель" будет и абсорбировать неприятные запахи. Поэтому для предотвращения возникновения странных запахов использованные чайные пакетики можно класть на разные полки холодильника.
Выращивание растений
Если вы будете добавлять чай в воду для полива, вы защитите свои растения от инфекций и повысите концентрацию полезных веществ при использовании удобрений. А если вы вскроете использованные чайные пакетики, то сможете использовать содержимое в качестве эффективного натурального удобрения.
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