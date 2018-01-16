Назван продукт, который гарантированно защитит от рака

Ученые из Великобритании, представляющие Институт Бабрахама, обнаружили: употребление продуктов с клетчаткой ведет к выработке организмом человека веществ, не позволяющих развиться колоректальному раку – второму по степени смертности виду онкологии. Этой работе специалистов посвящена новая публикация в Nature Communications.Исследователи установили, что бактериями пищеварительного тракта выделяется соединение класса короткоцепочных жирных кислот, взаимодействующее с ДНК человека. По словам ученых, данное вещество образуется в толстом кишечнике, но при этом транспортируется не только по ЖКТ, но и в мозг.«Данные вещества могут ацетилировать ДНК – в результате этого процесса происходит модификация активности генов и саморегуляция организма», - цитирует авторов проекта журнал. При такой саморегуляции, поясняют эксперты, в организме автоматически включаются противовоспалительные механизмы в ответ на активацию патогенов.Было замечено, что выработка веществ, защищающих кишечник от развития рака, становилась интенсивной при употреблении пищевой клетчатки, содержащейся в таких продуктах, как овощи, фрукты и различные крупы. Ученые считают, что употребление таких продуктов является эффективной профилактикой опухолей кишечника.По статистике, от колоректальных видов рака ежегодно погибает свыше 700 тысяч человек. В ноябре на проходящей в Испании Объединенной европейской гастроэнтерологической неделе прозвучало заявление ученых о том, что в современном мире тенденциозно растет заболеваемость колоректальным раком у лиц моложе 50 лет, хотя этот вид онкологии долго считался болезнью гораздо более пожилого возраста.