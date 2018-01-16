4 лучших безкофеиновых утренних напитка

Многие люди не представляют полноценного начала рабочего дня без чашки крепкого кофе или чая. Но если в силу каких-то обстоятельств употребление напитков с кофеином человеку не рекомендуется, он вполне может обратиться к другим напиткам, которые обеспечат не меньший уровень утренней бодрости.Смузи из бананов. Бананы содержат большое количество сахара, включая глюкозу и фруктозу, который представляет собой ценнейший источник энергии по утрам. Если приготовление смузи кажется вам слишком утомительным, то можно просто съесть пару бананов.Смузи из яблок. Подобно бананам в яблоках также содержится большое количество натуральных сахаров вроде фруктозы. И перед нами ещё один ингредиент для очень полезного для здоровья и освежающего утреннего напитка.Кокосовая вода. Один из самых популярных безалкогольных напитков кокосовая вода представляет собой полноценный и очень неплохой набор электролитов. Подобно кофе этот утренний напиток обеспечивает мощный уровень энергии людям, и им пользуются многие спортсмены, что говорит о ценных питательных свойствах кокосовой воды.Пробиотики. Передайте привет "хорошим" бактериям в вашем кишечнике с помощью мощной порции пробиотиков. Напитки на основе и йогуртов, которые можно смешать с ягодами и другими полезными фруктами, выполняют очень ценную работу по укреплению здоровья человека. Это прекрасный утренний напиток, не содержащий кофеина.