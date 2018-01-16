ТОП-4 жира для любителей кетогенной диеты

Жиры являются непременными элементами кетогенной диеты, популярность которой бьет рекорды. Эксперты диетологи назвали 4 лучших жира для любителей данного стиля питания.Оно используется в различных народных культурах на протяжении многих веков. В последние годы кокосовое масло получило дополнительное внимание со стороны ученых из разных стран мира, которые полагают, что этот продукт обладает множеством преимуществ для здоровья. Известно, что масло поддерживает функцию щитовидной железы, обеспечивает здоровье сердца, способствует потере веса и улучшает функции мозга, а также иммунной системы.Значительный компонент средиземноморской диеты, которая подобно кетогенной диете опирается на важность здоровых жиров. Оливковое масло насыщено антиоксидантами, жирными кислотами Омега-3, Омега-6, витаминами А и К. Также это масло помогает при таких проблемах со здоровьем, как диабет и болезни сердца.Этот продукт содержит линолевую кислоту, он обеспечивает здоровье сердца, делает кости более прочными и удерживает под контролем артериальное давление. Кунжутное масло можно использовать для жарки продуктов и для заправки салатов.