Названы фрукты, которые помогают при опасных хронических нарушениях

Американские исследователи установили, что соединения из груш помогают справиться с хроническими заболеваниями. По словам ученых, груши являются хорошим средством при гипергликемии и гипертонии, связанной с диабетом.Объектом научного исследования стали груши сортов Бартлетт и Старкримсон. Авторы проекта, сотрудники Университета Северной Дакоты, обнаружили, что содержащиеся в этих фруктах вещества замедляют активность ферментов, участвующих в усвоении организмом глюкозы и крахмала. Данное свойство делает груши просто незаменимыми для диабетиков.«Груши сортов Бартлетт и Старкримсон богаты клетчаткой и витамином C. В этих фруктах, в среднем, 190 миллиграммов калия, необходимого сердцу. В них нет натрия, жира, холестерина, а в одной порции содержится всего 100 калорий», - процитировал специалистов The Deccan Chronicle.По словам клиницистов, в процессе переваривания из груш высвобождаются микроэлементы, способные эффективно противостоять развитию болезней желудка, которые вызываются бактерией Helicobacter pylori. Во время лабораторных испытаний ее бактериальная активность подавлялась, но при этом не снижалась выработка полезных бактерий ЖКТ.В то же время исследователи отметили, что необходимы дальнейшие исследования в этом направлении с участием людей.