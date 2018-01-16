Ученые объяснили, чем вредно отсутствие интима
Ученые Великобритании заявляют, что нехватка секса негативно влияет на состояние человека в целом.
Группа экспертов утверждает, что из-за редкой интимной связи человек чувствует себя неполноценно как в моральном, так и в физическом плане.
Самыми выносливыми при отсутствии секса признаны женщины. Они могут спокойно жить, не отвлекаясь на удовлетворение своих сексуальных потребностей. При этом их организм не чувствует какого-либо дискомфорта. У мужчин же ситуация другая.
Специалисты в который раз утверждают, что регулярный секс является залогом успешного функционирования во всем человеческом организме. Если секс становится реже, иммунитет ослабевает, что становится причиной болезней.
Помимо этого, прекращает выработку гормон счастья и перестают работать другие гормоны.
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Добавил ignat в категорию Разное
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