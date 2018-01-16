Мюсли помогут при ревматоидном артрите

Здоровое питание – один из ключевых факторов профилактики заболеваний. Оно помогает человеку дольше оставаться здоровым и активным. Это справедливо и при уже имеющихся хронических заболеваниях – так, сотрудники Университета Эрлангена – Нюрнберга (Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-N?rnberg) выявили, что при ревматоидном артрите и других болезнях суставов большое количество клетчатки в рационе способствует более медленному развитию заболевания.Диета влияет на состояние человека через его микробиом. В кишечнике обитает бесчисленное множество бактерий, общий вес которых у взрослого достигает двух килограммов. Эти бактерии расщепляют клетчатку на компоненты, которые затем всасываются человеческим организмом. Побочный продукт этого расщепления – короткоцепочечные жирные кислоты, которые в том числе имеют противовоспалительный эффект. Исследователи доказали, что с иммунной системой взаимодействуют не столько сами бактерии, сколько их метаболиты, и именно в результате этого взаимодействия происходит откат, и заболевание отступает.Специалисты сконцентрировались на таких продуктах ферментации, как пропионат и бутират. Эти жирные кислоты в том числе содержатся в синовиальной жидкости, и предполагается, что они важны для нормального функционирования суставов. Богатый клетчаткой рацион стимулирует кишечные бактерии вырабатывать больше жирных кислот, и ученые продемонстрировали, что в этом случае в костном мозге их также становится больше. Пропионат замедляет процессы деградации в костях и суставах. Таким образом, уточнили специалисты, рацион при воспалительных заболеваниях суставов крайне важен, так как с его помощью можно не только бороться с воспалением, но и препятствовать дальнейшему развитию этих заболеваний.