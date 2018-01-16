Найден ген, отвечающий за развитие болезни Крона

Команда исследователей во главе с Ингой Петер (Inga Peter) смогла обнаружить ген, мутации в котором может увеличивать или уменьшать риск развития болезни Крона. Кроме того, авторы предполагают, что этот же ген может отвечать за возникновение болезни Паркинсона.Болезнь Крона – аутоиммунное заболевание пищеварительной системы. Пациенты испытывают сильные боли из-за постоянного воспалительного процесса, затрагивающего кишечник. Болезнь серьезно ухудшает качество жизни пациентов – в некоторых случаях приходится удалять фрагменты кишечника. Заболевание считается мультифакторным, то есть его возникновение обусловлено сочетанием как генетических факторов, так и факторов окружающей среды.Исследователи изучили генетическую информацию 5700 евреев – одни из них были здоровы, а у других была диагностирована болезнь Крона. Считается, что представители этого народа в большей степени предрасположены к этому заболеванию, чем люди других национальностей.Оказалось, что присутствие в геноме «плохой» мутации, затрагивающей ген LRRK2, увеличивало вероятность развития болезни Крона на 70%. Другая же, «хорошая», мутация снижала этот риск на четверть.Упомянутый выше ген активен в макрофагах и некоторых стволовых клетках, присутствующих в тонком кишечнике. Он отвечает за удаление скапливающегося в клетках «мусора», который может повреждать клетки и провоцировать развитие воспаления.Авторы получили данные, свидетельствующие о том, что это же ген вовлечен в развитие болезни Паркинсона. Это значит, что в будущем возможно появление лекарства, которое окажется способно справиться сразу с двумя заболеваниями.