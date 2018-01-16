Как быстро избавиться от запаха чеснока и лука изо рта?
- Пожуйте гвоздику
Гвоздика имеет очень сильный аромат, и если пожевать ее некоторое время, она может перебить запах лука или чеснока.
- Съешьте 5-6 мятных листиков
Жевательная резинка с мятой вам не поможет, но сама мята вполне может производить желаемый эффект. Основная проблема в том, что мята не всегда имеется под рукой.
- Выпейте лимонный сок
Насыщенный витамином C, который помогает сражаться с бактериями, вызывающими неприятный запах изо рта, этот сок еще и освежает дыхание. Во многих случаях он достаточно легко замаскирует ароматы, вызываемые луком или чесноком. Учтите, однако, что на голодный желудок пить такой сок нельзя.
- Употребляйте фрукты
Яблоки, апельсины, ананасы, гранаты, груши, а также сливы оказывают довольно хороший эффект в борьбе с неприятным запахом изо рта. Вы можете очень быстро избавиться от этого аромата с помощью цитрусовых.
- Попробуйте семена фенхеля
Фенхель считается одним из самых сильных натуральных освежителей полости рта. Он сокращает проявления неприятного запаха изо рта, уничтожая бактерии.
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