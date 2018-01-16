Как быстро избавиться от запаха чеснока и лука изо рта?



Пожуйте гвоздику



Жевательные резинки, вопреки распространенному мнению, не особо помогают избавиться от запаха чеснока, лука или кофе изо рта. Сам же по себе этот запах пройдет часов через 5-6. Что же делать, если Вы съели что-то пахучее, а теперь должны пойти на важную встречу?

Гвоздика имеет очень сильный аромат, и если пожевать ее некоторое время, она может перебить запах лука или чеснока.



Съешьте 5-6 мятных листиков





Выпейте лимонный сок





Употребляйте фрукты





Попробуйте семена фенхеля



Жевательная резинка с мятой вам не поможет, но сама мята вполне может производить желаемый эффект. Основная проблема в том, что мята не всегда имеется под рукой.Насыщенный витамином C, который помогает сражаться с бактериями, вызывающими неприятный запах изо рта, этот сок еще и освежает дыхание. Во многих случаях он достаточно легко замаскирует ароматы, вызываемые луком или чесноком. Учтите, однако, что на голодный желудок пить такой сок нельзя.Яблоки, апельсины, ананасы, гранаты, груши, а также сливы оказывают довольно хороший эффект в борьбе с неприятным запахом изо рта. Вы можете очень быстро избавиться от этого аромата с помощью цитрусовых.Фенхель считается одним из самых сильных натуральных освежителей полости рта. Он сокращает проявления неприятного запаха изо рта, уничтожая бактерии.