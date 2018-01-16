13 шагов, чтобы стать увереннее в себе

Уверенность — качество, которое некоторым дается с рождения. Но далеко не всем, а только счастливчикам. Впрочем, эту черту вполне можно в себе воспитать.Во всяком случае, бизнес-гуру Бекки Блалок, автор книги «Осмелиться: честный разговор об уверенности, смелости и карьере для женщин на ответственных должностях», абсолютно в этом уверена.Конечно, не все умеют брать на себя ответственность, выступать на публике и руководить командой. Застенчивость, скромность и осторожность в большинстве из нас заложена генетически. «Таким людям было проще выжить в древности, и они смогли передать свои гены большему количеству потомков», — пишет Бекки.К счастью, неуверенность можно побороть. И вот что в этом поможет.В среднем у каждого из нас возникает 65 000 мыслей в день, но от 85 до 90% из них негативные — страхи и волнения. «Это мысли-предостережения, они делают нас осмотрительнее, — пишет Блалок. — И достались они нам от нашего пещерного прошлого. Но сегодня этот механизм выживания работает против нас, так как заставляет концентрироваться на опасениях, а не надеждах или мечтах».Иными словами, все время думая, «как бы чего не вышло», вы не добьетесь успеха. Важно научиться сдерживать негативные мысли и страхи. «Вы должны понять, что это всего лишь тревожные мысли. Они не обязательно станут реальностью», — считает Блалок.Большинство людей на вопрос, кем они хотят стать или чего хотят достичь, ответят: «Я не знаю». Это неверная установка. Вам всегда нужно видеть, что в конце. Для чего вы все делаете? К чему стремитесь? Осознание этого — ключ к успеху.Каждое утро думайте с благодарностью, сколько возможностей предоставляет вам жизнь. «Большинство из 7 миллиардов людей на Земле лишены самых базовых вещей, — говорит Блалок. — Если вы будете начинать день с благодарности, то сохраните правильное настроение до самого вечера».Забавный факт о зоне комфорта заключается в следующем: если регулярно делать шаг за ее пределы, она будет расширяться. Если нет, она будет сжиматься, и очень скоро вы окажетесь в ловушке своей зоны комфорта. Делайте все, чтобы выбраться из нее.Вам наверняка случалось делать что-то пугающее, а потом понимать, что боялись напрасно. Вот какой пример приводит Бекки: «Однажды во время визита на военную базу мне предложили прыгнуть с парашютной вышки. Я решилась попробовать, но когда на меня надели парашют, поняла, что не могу перешагнуть через страх. Я сказала военным, что не буду прыгать, ведь у меня дома маленький ребенок. Тогда один из ребят просто столкнул меня. И я благодарна ему. К сожалению, рядом не всегда есть люди, способные подтолкнуть нас, поэтому нужно учиться делать это самостоятельно».Что бы вы ни делали, всегда найдется тот, кто будет вас критиковать и ругать. Замечаний не слышит лишь тот, кто ничего не делает. Однако не ко всем стоит прислушиваться.«Не провал разрушает нашу уверенность в себе, а неумение снова встать на ноги после него», — считает эксперт. Сделайте выводы из неудачи и повторите попытку.Что бы вы ни намеревались сделать, вероятно, другие уже делали это до вас и могут предложить вам полезный совет или стать образцом для подражания. Найдите таких людей и учитесь на их опыте.«Ваше мировоззрение — среднее арифметическое мировоззрений пяти человек, с которыми вы общаетесь каждый день, — повторяет известное высказывание автор. — Убедитесь, что окружили себя людьми, которые поддерживают вас. Когда я уволилась с работы, чтобы писать книги, некоторые были удивлены и предсказывали, что никто не будет их читать. Конечно, нашлись и те, кто верил в меня. Я старалась чаще встречаться с ними».Практически в любой ситуации правильная подготовка помогает стать увереннее. Предстоит выступление на публике? Несколько раз порепетируйте речь дома. Запишите на диктофон и прослушайте. Завтра важная встреча? Найдите и изучите всю доступную информацию об ее участниках. Если вы подготовлены, то знаете, чего ожидать. А это вселяет уверенность.Многочисленные исследования доказывают, что хороший сон, физические упражнения и правильное питание существенно влияют на настроение и продуктивность. «Умеренная спортивная активность три раза в неделю по 20 минут насыщает клетки мозга кислородом и помогает предотвратить депрессию», — пишет Блалок.Глубокие медленные вдохи и выдохи помогают справиться с тревогой, гневом, усталостью. К тому же, контролируя дыхание, мы понимаем, что можем контролировать и тело, а значит, становимся увереннее в своих силах.Вы можете волноваться, не знать чего-то или не быть уверенным в своем решении, но это не должно быть заметно со стороны. Учитесь выглядеть профессионально.«Не думайте, что люди знают, что вам нужно, — пишет Блалок. — Не ждите, когда вам предложат помощь. Так вы только теряете время. Просите, и вам не откажут. Людям льстит, когда к ним обращаются за советом и поддержкой». А у вас будет имидж мудрого человека, который умеет работать в команде и к которому можно, в свою очередь, обратиться за помощью.