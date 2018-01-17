Ученые назвали доступный продукт, который поможет одолеть рак
В ходе проведения исследования научные сотрудники определили два продукта, которые в обязательном порядке должны присутствовать в рационе каждого человека – йогурт и брокколи. Эффективным будет сочетание этих двух элементов, поскольку оно поможет в лечении рака кишечника. Йогурт на основе брокколи убил 75% опухолей у грызунов и 90% пораженных клеток, выращиваемых в лабораторных условиях.
Научные сотрудники создали безвредную форму бактерии, которая имеется в кишечнике каждого человека. Посредством различных генетических техник ученые переработали ее в пробиотик, выделяющий фермент, присутствующий в брокколи и иных крестоцветных овощах. Таким образом, исследователям удалось вывести так называемый противораковый агент.
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