Мифы о продуктах питания, в которые до сих пор верят

Эксперты рассказали о том, какие продукты ошибочно принимают за необыкновенно полезные.Обычно люди питаются продуктами, которые нравятся им по вкусу, доступны по цене, а также относятся к категории "полезных". Но мало кто задумывается о том, действительно ли так полезны продукты питания, какими их рекламируют.Этот продукт богат пробиотиками, полезными для пищеварительной и иммунной систем, да и в целом для здоровья. Но на самом деле, в магазинном йогурте количество пробиотиков заметно уступает числу консервантов, сахаров и прочих вредных добавок, из-за чего этот кисломолочный напиток назвать полезным у медиков не поворачивается язык. Йогурт действительно может быть полезным для здоровья, но для этого вы должны приготовить его дома и натуральных продуктов.Диетологи то и дело, что твердят нам о пользе овсяной каши, поэтому большинство современных людей покупают пакетики с овсянкой и запаривают кашу кипятком, после чего через 3-5 минут она уже готова к употреблению. Это удобно, но не полезно, ведь овсяные хлопья предварительно очищают от внешней оболочки, чтобы они быстрее набухали. К тому же, в одном таком пакетике с кашей содержится суточная доза сахара.В обществе бытует мнение, что ля хорошей работы мозга человеку утром нужно есть сахар или что-то, в составе чего он есть. Медики в очередной раз напоминают - сахар не приносит ни мозгу, ни здоровью в целом, никакой пользы. А вот вреда от сахара вполне достаточно, чего только стоят лишние сантиметры на талии и перегруженность сосудов.Как выяснилось, многие из тех продуктов питания, которые всегда считались очень полезными для здоровья, не оправдали надежд.