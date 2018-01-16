Проверенные "домашние" методы лечения цистита у женщин

С помощью этих методов можно быстро избавиться от признаков цистита.Цистит - это воспаление мочевого пузыря, от которого чаще страдают представительницы слабого пола. К основным причинам цистита медики относят: инфекция, попавшая в органы мочеполовой системы при половом акте или же во время вирусного заболевания - гриппа, ангины, ОРВИ, беременность, переохлаждение, воспалительные заболевания половых органов.- жжение и боль в при мочеиспускании;- дискомфорт во влагалище;- частые позывы к мочеиспусканию;- ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;- мутная моча;- боли внизу живота;- попадание крови в мочу.Обильное питье - выпивать по 200-250 мл теплой кипяченой воды раз в час.Употребление клюквенного морса - буквально 2-3 стакана морса помогут решить проблему и уничтожить инфекцию, попавшую в мочевой пузырь.Положить грелку или бутылку с горячей водой между ног или же на лобковую область, укрыться одеялом и спать или лежать до тех пор, пока вода не остынет.Настой из семян петрушки, который нужно принимать по несколько глотков 5-10 раз в день. Для приготовления понадобится 1 ч.л измельченных в кофемолке семян петрушки и стакан охлажденной кипяченой воды. Смешать ингредиенты и оставить настаиваться в течение 10 часов (нужно готовить с вечера).Если ни один из вышеперечисленных способов вам не помог и при этом появились какие-то другие симптомы, например, повышенная температура тела, следует немедленно обратиться к медикам за помощью, сдать анализы и начать лечение.