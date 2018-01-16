Проверенные "домашние" методы лечения цистита у женщин

С помощью этих методов можно быстро избавиться от признаков цистита.

Цистит - это воспаление мочевого пузыря, от которого чаще страдают представительницы слабого пола. К основным причинам цистита медики относят: инфекция, попавшая в органы мочеполовой системы при половом акте или же во время вирусного заболевания - гриппа, ангины, ОРВИ, беременность, переохлаждение, воспалительные заболевания половых органов.

Характерные симптомы цистита:

- жжение и боль в при мочеиспускании;

- дискомфорт во влагалище;

- частые позывы к мочеиспусканию;

- ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;

- мутная моча;

- боли внизу живота;

- попадание крови в мочу.

Как лечить цистит в домашних условиях?

Способ №1. Обильное питье - выпивать по 200-250 мл теплой кипяченой воды раз в час.

Способ №2. Употребление клюквенного морса - буквально 2-3 стакана морса помогут решить проблему и уничтожить инфекцию, попавшую в мочевой пузырь.

Способ №3. Положить грелку или бутылку с горячей водой между ног или же на лобковую область, укрыться одеялом и спать или лежать до тех пор, пока вода не остынет.

Способ №4. Настой из семян петрушки, который нужно принимать по несколько глотков 5-10 раз в день. Для приготовления понадобится 1 ч.л измельченных в кофемолке семян петрушки и стакан охлажденной кипяченой воды. Смешать ингредиенты и оставить настаиваться в течение 10 часов (нужно готовить с вечера).


Если ни один из вышеперечисленных способов вам не помог и при этом появились какие-то другие симптомы, например, повышенная температура тела, следует немедленно обратиться к медикам за помощью, сдать анализы и начать лечение.
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