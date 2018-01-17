Американские ученые: Пища с высоким содержанием соли нарушает когнитивные функции

Излишек соли в еде приводит к развитию гипертонии и различным сердечно-сосудистым недугам, а также к расстройствам когнитивных функций.Как определили американские ученые, нормальная работа сердца нарушается вследствие изменений кишечной микробиоты.В процессе опыта эксперты 24 недели кормили грызунов едой с высоким содержанием соли. Наряду с этим наблюдали за кровообращением в их головном мозге с помощью МРТ. Оказалось, что уже через 12 недель у мышей наблюдались незначительные нарушения когнитивных функций.В частности, высокосолевая диета провоцирует рост Th17-клеток в организме - T-хэлперов, провоцирующих появление в плазме интерлейкина-17. Последний воздействует на клеточки, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Вследствие реакции происходит снижение уровня оксида азота, необходимого для нормального кровообращения.Ученые отмечают, что результат может быть обратим, в случае если значительно понизить уровень потребляемой соли.