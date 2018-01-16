Тип личности подскажет, где вам нужно тренироваться

По словам ученых, не всем подходят тренировки в спортзале. Характер человека определяет, где ему лучше тренироваться. К примеру, заниматься в спортзале комфортнее всего экстравертам, людям, полагающимся на объективную логику, и тем, кому нравится режим. В новом исследовании приняли участие больше 800 человек, рассказывает Psych Central.Специалисты установили, что экстраверты чаще предпочитали тренироваться в спортзале. А творческим личностям, особенно тем, кто любил работать с новыми идеями, и людям, считавшим чувства и моральные ценности важнее логики, больше подходили занятия на улице, такие как бег и езда на велосипеде.Кроме того, исследователи обнаружили: люди, которые считали чувства и моральные ценности важными, реже придерживались четкого плана занятий, чем те, кто полагался на объективную логику. Ученые пришли к выводу, что при выборе места для тренировок стоит учитывать особенности характера.