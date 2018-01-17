Врачи настоятельно рекомендуют не выбрасывать корки от граната
Сделайте настой из сухих гранатовых корок, и через 2-3 часа болезненные ощущения при диарее изчезнут, а кишечник укрупится. Этот настой содержит дубильные вещества и полифенолы в высокой концентрации и обладает глистогонным эффектом и даже облегчает похмельный синдром.
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ 1 ПОРЦИИ
10–12 г сухих корок граната
200 мл воды
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Вскипятите воду. Засыпте корки в прогретую чашку.
Залейте корки кипятком и оставьте настаиваться на 25–30 минут. Процеживать жидкость не следует.
За первый приём необходимо выпить половину порции, через 10 минут вы почувствуете облегчение. Если этого не произошло, через 30 минут после первого приёма выпейте половину оставшейся части, и через 30 минут оставшуюся.
Это средство обладает высокой аллергенностью, поэтому детям нужно давать его с особой осторожностью и в меньшей концентрации. Предварительно проконсультируйтесь с врачом.
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