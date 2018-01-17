Врачи настоятельно рекомендуют не выбрасывать корки от граната

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Гранатовые корки должны быть в каждом доме. Вещества, которые содержатся в них, хорошо борятся с болезнетворными бактериямив желудочно-кишечном тракте и убивают паразитов.Сделайте настой из сухих гранатовых корок, и через 2-3 часа болезненные ощущения при диарее изчезнут, а кишечник укрупится. Этот настой содержит дубильные вещества и полифенолы в высокой концентрации и обладает глистогонным эффектом и даже облегчает похмельный синдром.10–12 г сухих корок граната200 мл водыВскипятите воду. Засыпте корки в прогретую чашку.Залейте корки кипятком и оставьте настаиваться на 25–30 минут. Процеживать жидкость не следует.За первый приём необходимо выпить половину порции, через 10 минут вы почувствуете облегчение. Если этого не произошло, через 30 минут после первого приёма выпейте половину оставшейся части, и через 30 минут оставшуюся.Это средство обладает высокой аллергенностью, поэтому детям нужно давать его с особой осторожностью и в меньшей концентрации. Предварительно проконсультируйтесь с врачом.