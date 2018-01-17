Трое из пяти людей употребляют алкоголь, чтобы справиться со стрессом

Исследования британских ученых показывают, что трое из пяти взрослых употребляют алкогольные напитки, чтобы справиться со стрессом повседневной жизни. По словам медиков, эти цифры можно считать тревожными, предупреждая о росте числа людей, которые выпивают в конце дня, чтобы облегчить свои проблемы и улучшить настроение.Согласно данным проведенного опроса, 58% людей регулярно пьют спиртное, чтобы справиться с давлением повседневной жизни. Около 47% людей делают это, чтобы поднять настроение, а 38% – чтобы забыть о своих проблемах. Такие выводы были сделаны в ходе изучения 6000 человек. Полученные результаты порождают опасения относительно того, что люди могут быть не до конца осведомлены о рисках употребления алкоголя, таких как вероятность возникновения проблем психического здоровья, рака и болезней сердца.Специалисты говорят, что регулярное употребление алкоголя снижает уровень серотонина – химического вещества, которое помогает регулировать настроение. Употребление спиртного является особой проблемой после новогодних праздников, когда многим семьям приходится возвращать денежные долги. «Январь может быть трудным временем года для многих людей, когда резко обостряются проблемы с финансами, – говорит один из авторов исследования Элейн Хиндал. – Хотя многие думают, что выпивка после тяжелого дня может помочь им расслабиться, в конечном итоге, эффект может быть обратным – возникновение депрессии, тревоги и дополнительного стресса».