Солнечные ванны помогают избавиться от жировых отложений
«Когда синие световые волны – свет, который мы видим своими глазами – проникают в нашу кожу и достигают жировых клеток, они уменьшаются в размере, – поясняет доктор Питер Лайт. – Речь идет о липидах, включая холестерин и триглицериды, уровни которых повышаются, когда мы набираем вес. Таким образом, недостаточное воздействие солнечного света может способствовать хранению жира и типичной прибавке в весе, которая является нередким явлением в зимние месяцы».
Исследования показали, что люди, в среднем, набирают 2-3 кг за зимний период. Обычно это связывают с употреблением калорийных продуктов для борьбы с зимней депрессией или во время новогодних праздников, а также с нехваткой свежих фруктов и овощей в рационе, но новые данные впервые демонстрируют, что не менее важную роль в этом процессе также играет солнечный свет. Специалисты надеются, что их открытие может привести к разработке новых препаратов или светотерапии для борьбы с ожирением, диабетом и другими проблемами, связанными с лишним весом.
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