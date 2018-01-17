Солнечные ванны помогают избавиться от жировых отложений

Увеличение веса в холодное время года может быть неизбежным процессом, но солнечные лучи могут помочь вам похудеть. Ученые из Университета Альберты в Канаде обнаружили, что жировые клетки, которые располагаются непосредственно под кожей, чувствительны к синему свету, излучаемому солнцем. В течение зимы эти жировые клетки в значительной степени защищены от солнечных лучей, что дает им возможность расти и накопляться, но они сжимаются, когда в более теплые месяцы подвергаются воздействию солнечного света.«Когда синие световые волны – свет, который мы видим своими глазами – проникают в нашу кожу и достигают жировых клеток, они уменьшаются в размере, – поясняет доктор Питер Лайт. – Речь идет о липидах, включая холестерин и триглицериды, уровни которых повышаются, когда мы набираем вес. Таким образом, недостаточное воздействие солнечного света может способствовать хранению жира и типичной прибавке в весе, которая является нередким явлением в зимние месяцы».Исследования показали, что люди, в среднем, набирают 2-3 кг за зимний период. Обычно это связывают с употреблением калорийных продуктов для борьбы с зимней депрессией или во время новогодних праздников, а также с нехваткой свежих фруктов и овощей в рационе, но новые данные впервые демонстрируют, что не менее важную роль в этом процессе также играет солнечный свет. Специалисты надеются, что их открытие может привести к разработке новых препаратов или светотерапии для борьбы с ожирением, диабетом и другими проблемами, связанными с лишним весом.