Стоматологи осудили чистку языка

По случаю своего последнего собрания в Париже Ассоциация французских стоматологов рекомендует не чистить язык: по новым данным, это может поставить под угрозу естественный баланс микрофлоры полости рта.Язык является важным органом, состоящим из 17 мышц и покрытый «хорошими бактериями», поддерживающих здоровье полости рта. В норме язык самоочищается благодаря слюне, которая сглатывается в среднем от 1 000 до 2 000 раз в день.По мнению французских специалистов, «регулярная чистка здорового языка – это коммерчески подстрекаемая привычка, которая на самом деле является ошибкой, так как может изменить поверхность языка и нарушить баланс дружественных бактерий, которые также колонизируют и пищеварительный тракт человека». Как объясняет член ADF Софи-Мириам Дриди, работающая в университетской больнице Ниццы, около 700 бактерий, обитающих в полости рта и на поверхности языка в частности, играют важную роль: помогают переваривать пищу, синтезировать витамины и снижать риск колонизации рта патогенами, плотно покрывая язык и слизистую оболочку полости рта.С другой стороны, Французский союз по гигиене полости рта (UFSBD) рекомендует очищать язык непосредственно после чистки зубов с помощью очень мягкой щетки. Действительно, умеренная, неинтенсивная чистка может быть полезна в том случае, если язык покрыт белесым налетом, обычно при уменьшении слюноотделения. Последнее явление может быть связано с приемом лекарств.