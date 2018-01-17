США имеют самые высокие показатели детской смертности среди других стран

Согласно данным нового исследования специалистов из больницы Джона Хопкинса в Балтиморе, дети, родившиеся в Соединенных Штатах, с большей вероятностью умрут до 20 лет, чем дети из других богатых стран. Полученные данные показали, что США имеют худшие показатели детской смертности по сравнению с 19 другими развитыми странами.Ученые обнаружили, что основной причиной смерти американских детей и подростков было насилие с применением оружия, а также автомобильные аварии. Несмотря на то, что США тратят больше средств на здравоохранение, чем другие страны, эксперты полагают, что сохранение жизни детей требует акцентирования внимания и на других важных факторах.Исследователи проанализировали данные за период с 1961 по 2010 годы из базы данных смертности Всемирной организации здравоохранения. Затем они изучили показатели смертности детей в возрасте до 20 лет в США и сравнили их с 19 другими развитыми странами в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включая Канаду, Австралию, Францию, Швецию и Великобританию. Во всех 20 странах уровень детской смертности постепенно снижался в течение этого 50-летнего периода, что является большим достижением в области общественного здравоохранения. Однако США отстают от остальных стран в данном плане.Так, в период с 2001 по 2010 годы младенцы в США умирали на 76% чаще, чем в других странах. В течение того же десятилетия американские дети в возрасте от 1 года до 19 лет умирали на 57% чаще. Также отмечается, что подростки в возрасте от 15 до 19 лет были убиты в 82% случаев.«Это исследование должно тревожить всех, – говорит доктор Ашиш Такрар. – США – самая опасная из богатых демократических стран в мире для детей. Во всех возрастных группах среди обоих полов дети чаще умирают в США».