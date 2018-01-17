Чрезмерное употребление пива уменьшает время реакции у людей

Новые исследования ученых из Оксфордского университета показывают, что употребление более 200 мл пива в день ухудшает время реакции у людей.Представители здравоохранения рекомендуют употреблять не более двух единиц алкоголя в день, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Одна единица представляет собой около 200 мл, или половину стандартного бокала вина. Тем не менее, новые данные демонстрируют, что употребление даже одной единицы спиртного значительно снижает когнитивную функцию у людей. Стоит отметить, что отрицательные последствия употребления алкоголя для здоровья ухудшаются по мере того, как люди стареют.Исследователи проанализировали 13342 человека в возрасте от 40 до 72 лет, зафиксировав среднее потребление алкоголя среди участников посредством использования опросников и интервью. Чтобы оценить когнитивные способности испытуемых, им одновременно показывали две карты на экране компьютера – люди должны были быстро среагировать, если карты совпадали. Было установлено, что участники, регулярно употреблявшие более 200 мл пива в день, имели более замедленную реакцию.«Алкоголь наносит гораздо больший вред здоровью, чем мы думали, – говорит профессор Саймон Мур. – Если люди хотят счастливого будущего, им нужно знать факты об алкоголе, прежде чем принимать решение о том, сколько пить».