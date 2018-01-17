Лечивший содой онколог отправлен за решетку
Оливотто нашел контакты Симончини в интернете и решил довериться ему. Родственники перевели на счет врача необходимую сумму и доставили пациента в Албанию – именно в одном из медицинских центров Тираны и проводилось лечение.
Метод Симончини заключался во внутривенном введении содового раствора. Сам врач объяснял, что опухоль вызвана распространением грибковой инфекции, а потому бикарбонат натрия оказался способен ее уничтожить. Вскоре после начала терапии Оливотто стало хуже: он перестал самостоятельно себя обслуживать. «Лечение» при этом не прекращалось, состояние пациента ухудшилось еще сильнее – он впал в кому. Родные молодого человека потребовали срочного перевода пациента в другое лечебное заведение, но при транспортировке Оливотто умер. С момента начала «лечения» прошло всего два дня, а с момента постановки диагноза – 4 месяца.
Суд постановил, что смерть непосредственно связана с содовыми инъекциями – они спровоцировали сердечный приступ. Симончини проведет за решеткой 5,5 лет, а его коллега – радиолог Роберто Гандини – два года.
Юристы семьи Оливотто надеются, что решение суда будет способствовать тому, что такая опасная практика прекратится и новые жертвы не появятся.
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