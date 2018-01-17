Названы простые, но эффективные народные рецепты от проблем с кишечникомм

Диспепсические явления возникают из-за погрешностей питания, при несоблюдении диеты и при неправильном комбинировании пищи.Диспепсические явления сводятся к функциональным нарушениям моторной и секреторной функций кишечника. Они сопровождаются тошнотой, рвотой и диареей.Для профилактики диспепсий рекомендуется принимать внутрь настои и отвары из мяты, так как они способствуют улучшению секреторной функции желудка и кишечника. Кроме того, настой очень хорошо поднимает аппетит.Вам потребуется: листья мяты – 2 ст. л., вода – 500 мл.Для получения настоя возьмите небольшое количество листьев мяты и залейте кипятком. Настаивайте в течение трех часов. Принимать по 2 ст. л. два раза в день.Вам потребуется: листья мяты – 8 г, трава горца почечуйного – 10 г, трава золототысячника зонтичного – 10 г, плоды бузины черной – 15 г, вода – 500 мл.Для приготовления ветрогонного сбора возьмите небольшое количество листьев мяты, травы горца почечуйного и золототысячника зонтичного, плодов бузины черной, смешайте и залейте кипятком. Получившийся настой принимайте по 1 ст. л. три раза в день до нормализации работы кишечника.Вам потребуется: листья мяты – 10 г, корень горечавки желтой – 10 г, плоды крушины слабительной – 10 г, вода – 300 мл.Для приготовления ветрогонного сбора возьмите небольшое количество листьев мяты, корня горечавки желтой и плодов крушины слабительной, залейте кипятком и настаивайте в течение трех часов. Принимайте, по 1 ст. л. три-четыре раза в день до снятия запора.